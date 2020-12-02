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أمطار متوسطة على حفر الباطن .. و"المدني" تحذّر

دعت الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في حفر الباطن، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول إثر الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها والمراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أمطار متوسطة على حفر الباطن .. و"المدني" تحذّر
سبق

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في حفر الباطن، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول إثر الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها والمراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
09:30 AM

أمطار متوسطة على حفر الباطن .. و"المدني" تحذّر

دعت الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في حفر الباطن، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول إثر الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها والمراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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