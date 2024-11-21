نائب أمير الرياض يفتتح "معرض الرياض للسيارات" في الجنادرية

يشتمل على 1200 سيارة وبمشاركة أكثر من 28 دولة

افتتح الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ معرض الرياض للسيارات في الجنادرية، الذي يقام خلال الفترة من 21 حتى 26 من نوفمبر، ويشتمل على 1200 سيارة، بمشاركة بأكثر من 28 دولة حول العالم.

وقام نائب أمير الرياض بجولة على المعرض وما يتضمنه من أول مزاد عالمي لأفضل أنواع للسيارات بالسعودية، كما يضم المركبات الكلاسيكية والعتيقة والمعدلة، إضافةً إلى سيارات المستقبل والسيارات الفارهة، واستعراض لأحدث التصميمات والتقنيات الخاصة بها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفية عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، التي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، وهي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض، وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات، وستطرح في مزاد السيارات، وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.