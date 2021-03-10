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"الموارد البشرية" بالرياض ينظم ورشة عمل تعريفية بنظام الترقيات والتظلمات

عبر الاتصال المرئي بمشاركة 147" من مسؤولي الجهات الحكومية الأخرى

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية عبر الاتصال المرئي بعنوان "الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار"، بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده للعمليات عبدالرحمن العمر، و" 147" مستفيدًا من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى.

وتفصيلًا: اشتملت الورشة على العديد من المحاور التي توضح الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار"؛ مثل خدمة" الترقيات والتظلمات وبياناتي " وكافة الإجراءات المتعلقة بها وكيفية الاستفادة منها "كلٍ على حدة" مع التفصيل في شرح آلية الترشيح للترقيات ومراحلها إلى حين صدور القرارات، بالإضافة إلى مناقشة بعض استفسارات الحضور وطرح الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات، وصاحب الورشة العديد من العروض المرئية التوضيحية.

وصرح "الحربي" في كلمة ألقاها في بداية الورشة بأن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم خدماتها لهم بفعالية من خلال توضيح الأنظمة والقرارات المتعلقة.

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"الموارد البشرية" بالرياض ينظم ورشة عمل تعريفية بنظام الترقيات والتظلمات
سبق

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية عبر الاتصال المرئي بعنوان "الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار"، بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده للعمليات عبدالرحمن العمر، و" 147" مستفيدًا من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى.

وتفصيلًا: اشتملت الورشة على العديد من المحاور التي توضح الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار"؛ مثل خدمة" الترقيات والتظلمات وبياناتي " وكافة الإجراءات المتعلقة بها وكيفية الاستفادة منها "كلٍ على حدة" مع التفصيل في شرح آلية الترشيح للترقيات ومراحلها إلى حين صدور القرارات، بالإضافة إلى مناقشة بعض استفسارات الحضور وطرح الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات، وصاحب الورشة العديد من العروض المرئية التوضيحية.

وصرح "الحربي" في كلمة ألقاها في بداية الورشة بأن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم خدماتها لهم بفعالية من خلال توضيح الأنظمة والقرارات المتعلقة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:05 PM

"الموارد البشرية" بالرياض ينظم ورشة عمل تعريفية بنظام الترقيات والتظلمات

عبر الاتصال المرئي بمشاركة 147" من مسؤولي الجهات الحكومية الأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية عبر الاتصال المرئي بعنوان "الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار"، بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده للعمليات عبدالرحمن العمر، و" 147" مستفيدًا من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى.

وتفصيلًا: اشتملت الورشة على العديد من المحاور التي توضح الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار"؛ مثل خدمة" الترقيات والتظلمات وبياناتي " وكافة الإجراءات المتعلقة بها وكيفية الاستفادة منها "كلٍ على حدة" مع التفصيل في شرح آلية الترشيح للترقيات ومراحلها إلى حين صدور القرارات، بالإضافة إلى مناقشة بعض استفسارات الحضور وطرح الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات، وصاحب الورشة العديد من العروض المرئية التوضيحية.

وصرح "الحربي" في كلمة ألقاها في بداية الورشة بأن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم خدماتها لهم بفعالية من خلال توضيح الأنظمة والقرارات المتعلقة.

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