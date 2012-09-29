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جلطة أفقدته الوعي.. مواطن يناشد نقل والده عاجلًا لمستشفى مختص بالشرقية

يعاني غيبوبة كاملة بالعناية المركزة بـ"مشاري بن سعود" حيث لا تتوفر الإمكانات

ناشد المواطن عبدالرحمن بن محمد الخثعمي، الجهات المعنية بسرعة نقل والده إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أو مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران؛ حيث إن والده قد تعرض لجلطة دماغية قوية أفقدته الوعي وهو في حالة غيبوبة كاملة بالعناية المركزة في مستشفى الأمير مشاري بن سعود في محافظة بالجرشي.

وقال "الخثعمي": إن المستشفى لا يتوفر لديه الإمكانيات الطبية لتقديم العلاج اللازم لولده، وضروري نقله بشكل عاجل لأحد المستشفيات المختصة، لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: "كوني أعمل بالمنطقة الشرقية أرغب في نقل والدي إلى المستشفيات المتخصصة بالمنطقة؛ حيث إن والدي كان يعمل بالقطاع العسكري"؛ مطالبًا بنقله بصفة عاجلة إليها.

مستشفى الملك فهد التخصصي الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلطة أفقدته الوعي.. مواطن يناشد نقل والده عاجلًا لمستشفى مختص بالشرقية
سبق

ناشد المواطن عبدالرحمن بن محمد الخثعمي، الجهات المعنية بسرعة نقل والده إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أو مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران؛ حيث إن والده قد تعرض لجلطة دماغية قوية أفقدته الوعي وهو في حالة غيبوبة كاملة بالعناية المركزة في مستشفى الأمير مشاري بن سعود في محافظة بالجرشي.

وقال "الخثعمي": إن المستشفى لا يتوفر لديه الإمكانيات الطبية لتقديم العلاج اللازم لولده، وضروري نقله بشكل عاجل لأحد المستشفيات المختصة، لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: "كوني أعمل بالمنطقة الشرقية أرغب في نقل والدي إلى المستشفيات المتخصصة بالمنطقة؛ حيث إن والدي كان يعمل بالقطاع العسكري"؛ مطالبًا بنقله بصفة عاجلة إليها.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
12:12 PM

جلطة أفقدته الوعي.. مواطن يناشد نقل والده عاجلًا لمستشفى مختص بالشرقية

يعاني غيبوبة كاملة بالعناية المركزة بـ"مشاري بن سعود" حيث لا تتوفر الإمكانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناشد المواطن عبدالرحمن بن محمد الخثعمي، الجهات المعنية بسرعة نقل والده إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أو مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران؛ حيث إن والده قد تعرض لجلطة دماغية قوية أفقدته الوعي وهو في حالة غيبوبة كاملة بالعناية المركزة في مستشفى الأمير مشاري بن سعود في محافظة بالجرشي.

وقال "الخثعمي": إن المستشفى لا يتوفر لديه الإمكانيات الطبية لتقديم العلاج اللازم لولده، وضروري نقله بشكل عاجل لأحد المستشفيات المختصة، لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: "كوني أعمل بالمنطقة الشرقية أرغب في نقل والدي إلى المستشفيات المتخصصة بالمنطقة؛ حيث إن والدي كان يعمل بالقطاع العسكري"؛ مطالبًا بنقله بصفة عاجلة إليها.

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