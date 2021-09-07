"المدخلي" ملازمًا قضائيًّا بمنطقة الرياض

صدر قرار بتعيين الشيخ جابر محمد جابر آل بقار المدخلي، ملازمًا قضائيًّا بمنطقة الرياض.
و"المدخلي" هو أحد خريجي كلية الشريعة بجامعة جازان، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً.
"سبق" تتمنى للمدخلي التوفيق والسداد.
صدر قرار بتعيين الشيخ جابر محمد جابر آل بقار المدخلي، ملازمًا قضائيًّا بمنطقة الرياض.
و"المدخلي" هو أحد خريجي كلية الشريعة بجامعة جازان، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً.
"سبق" تتمنى للمدخلي التوفيق والسداد.
صدر قرار بتعيين الشيخ جابر محمد جابر آل بقار المدخلي، ملازمًا قضائيًّا بمنطقة الرياض.
و"المدخلي" هو أحد خريجي كلية الشريعة بجامعة جازان، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً.
"سبق" تتمنى للمدخلي التوفيق والسداد.
صدر قرار بتعيين الشيخ جابر محمد جابر آل بقار المدخلي، ملازمًا قضائيًّا بمنطقة الرياض.
و"المدخلي" هو أحد خريجي كلية الشريعة بجامعة جازان، ويحفظ القرآن الكريم كاملاً.
"سبق" تتمنى للمدخلي التوفيق والسداد.