الوحدة يتعاقد مع اللاعب الأسترالي "كرايج جودوين"

أعلن نادي الوحدة التعاقد مع اللاعب الأسترالي كرايج جودوين، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح الوحدة عبر حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر"، أن إدارة النادي أنهت إجراءات ضم اللاعب من نادي أدلايد الأسترالي، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، 33 مباراة بمختلف بطولات الموسم الماضي مع الفريق، سجل خلالها 19 هدفًا، وأسهم بتسع تمريرات حاسمة، واختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأسترالي.

