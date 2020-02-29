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هل دمرت تركيا منشأة للأسلحة الكيميائية للنظام السوري؟

أنقرة أشارت إلى أنها تقع على بعد 13 كم من حلب

أعلنت تركيا، اليوم (السبت)، أنها دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية" تابعة للنظام السوري في شمال شرق البلاد؛ ردًّا على ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكريًّا تركيًّا الخميس الماضي.

وبيّن مسؤول تركي كبير -رفض الكشف عن هويته- لصحافيين: إن القوات التركية دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كيلومترًا جنوب حلب، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف الأخرى التابعة للنظام" ليل الجمعة السبت، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أنقرة قصفت مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي؛ حيث لا وجود لأي أسلحة كيميائية.

وتأتي الضربات التركية الجديدة بعد مقتل 34 عسكريًّا تركيًّا على الأقل في ضربات نسبتها أنقرة للنظام السوري في إدلب في شمال غرب سوريا.

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هل دمرت تركيا منشأة للأسلحة الكيميائية للنظام السوري؟
سبق

أعلنت تركيا، اليوم (السبت)، أنها دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية" تابعة للنظام السوري في شمال شرق البلاد؛ ردًّا على ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكريًّا تركيًّا الخميس الماضي.

وبيّن مسؤول تركي كبير -رفض الكشف عن هويته- لصحافيين: إن القوات التركية دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كيلومترًا جنوب حلب، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف الأخرى التابعة للنظام" ليل الجمعة السبت، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أنقرة قصفت مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي؛ حيث لا وجود لأي أسلحة كيميائية.

وتأتي الضربات التركية الجديدة بعد مقتل 34 عسكريًّا تركيًّا على الأقل في ضربات نسبتها أنقرة للنظام السوري في إدلب في شمال غرب سوريا.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:44 PM

هل دمرت تركيا منشأة للأسلحة الكيميائية للنظام السوري؟

أنقرة أشارت إلى أنها تقع على بعد 13 كم من حلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تركيا، اليوم (السبت)، أنها دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية" تابعة للنظام السوري في شمال شرق البلاد؛ ردًّا على ضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عسكريًّا تركيًّا الخميس الماضي.

وبيّن مسؤول تركي كبير -رفض الكشف عن هويته- لصحافيين: إن القوات التركية دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كيلومترًا جنوب حلب، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف الأخرى التابعة للنظام" ليل الجمعة السبت، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أنقرة قصفت مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي؛ حيث لا وجود لأي أسلحة كيميائية.

وتأتي الضربات التركية الجديدة بعد مقتل 34 عسكريًّا تركيًّا على الأقل في ضربات نسبتها أنقرة للنظام السوري في إدلب في شمال غرب سوريا.

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