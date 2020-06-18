نجاح استخراج ريال معدني من مريء طفل بالرياض

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى القريات العام، في استخراج جسم غريب معدني من أعلى المريء، لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات؛ حيث قام الأطباء بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، كما كشفت الأشعة وجود جسم غريب؛ مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار؛ حيث تَبَيّن أنه "ريال معدني"، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة وحالته مستقرة ولله الحمد.