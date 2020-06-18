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نجاح استخراج ريال معدني من مريء طفل بالرياض

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى القريات العام، في استخراج جسم غريب معدني من أعلى المريء، لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات؛ حيث قام الأطباء بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، كما كشفت الأشعة وجود جسم غريب؛ مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار؛ حيث تَبَيّن أنه "ريال معدني"، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة وحالته مستقرة ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى القريات العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح استخراج ريال معدني من مريء طفل بالرياض
سبق

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى القريات العام، في استخراج جسم غريب معدني من أعلى المريء، لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات؛ حيث قام الأطباء بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، كما كشفت الأشعة وجود جسم غريب؛ مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار؛ حيث تَبَيّن أنه "ريال معدني"، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة وحالته مستقرة ولله الحمد.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
09:56 AM

نجاح استخراج ريال معدني من مريء طفل بالرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,782

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى القريات العام، في استخراج جسم غريب معدني من أعلى المريء، لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات؛ حيث قام الأطباء بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، كما كشفت الأشعة وجود جسم غريب؛ مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار؛ حيث تَبَيّن أنه "ريال معدني"، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة وحالته مستقرة ولله الحمد.

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