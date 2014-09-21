النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في بادرة فريدة.. فاعل خير بتبوك يتبرع بنزل مواساة لخدمة المرضى وذويهم

تتكون من 10 أجنحة سكنية كل جناح عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وصالة

في مبادرة كريمة للتكافل الاجتماعي، تبرع فاعل خير بتبوك بنزل مواساة خاص بذوي المرضى، حيث يخدم هذه الفئة من كل أرجاء المنطقة.

وتفصيلاً، دشن الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الدكتور عبدالله الشريف، هذه المبادرة وتم تخصيصها للمرضى وذويهم من محافظات المنطقة أثناء مراجعتهم لمستشفيات مدينة تبوك.

وتتكون النزل من 10 أجنحة سكنية كل جناح عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وصالة، كذلك جناح خاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب الاستقبال والتنسيق مع الإدارات المختصة.

وتم تدشين المبادرة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، فيما يشرف على النزل إدارة تجربة المريض التابع لصحة تبوك وفريق البذل والعطاء من الجمعية، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي ومدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني.

وشكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الجمعية على هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة والتي تخدم المرضى وذويهم مباشرة وتوفر عليهم الكثير من الوقت لخدمتهم على أكمل وجه.

وأكدت الجمعية، أن الهدف من هذه الأعمال الخيرية التي يقوم بها فاعلو الخير تعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين الأهالي والأعمال وحثهم على التبرع والمشاركة في خدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في بادرة فريدة.. فاعل خير بتبوك يتبرع بنزل مواساة لخدمة المرضى وذويهم
سبق

في مبادرة كريمة للتكافل الاجتماعي، تبرع فاعل خير بتبوك بنزل مواساة خاص بذوي المرضى، حيث يخدم هذه الفئة من كل أرجاء المنطقة.

وتفصيلاً، دشن الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الدكتور عبدالله الشريف، هذه المبادرة وتم تخصيصها للمرضى وذويهم من محافظات المنطقة أثناء مراجعتهم لمستشفيات مدينة تبوك.

وتتكون النزل من 10 أجنحة سكنية كل جناح عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وصالة، كذلك جناح خاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب الاستقبال والتنسيق مع الإدارات المختصة.

وتم تدشين المبادرة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، فيما يشرف على النزل إدارة تجربة المريض التابع لصحة تبوك وفريق البذل والعطاء من الجمعية، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي ومدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني.

وشكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الجمعية على هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة والتي تخدم المرضى وذويهم مباشرة وتوفر عليهم الكثير من الوقت لخدمتهم على أكمل وجه.

وأكدت الجمعية، أن الهدف من هذه الأعمال الخيرية التي يقوم بها فاعلو الخير تعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين الأهالي والأعمال وحثهم على التبرع والمشاركة في خدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والإنسانية.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:34 PM

في بادرة فريدة.. فاعل خير بتبوك يتبرع بنزل مواساة لخدمة المرضى وذويهم

تتكون من 10 أجنحة سكنية كل جناح عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وصالة

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
3,566

في مبادرة كريمة للتكافل الاجتماعي، تبرع فاعل خير بتبوك بنزل مواساة خاص بذوي المرضى، حيث يخدم هذه الفئة من كل أرجاء المنطقة.

وتفصيلاً، دشن الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الدكتور عبدالله الشريف، هذه المبادرة وتم تخصيصها للمرضى وذويهم من محافظات المنطقة أثناء مراجعتهم لمستشفيات مدينة تبوك.

وتتكون النزل من 10 أجنحة سكنية كل جناح عبارة عن غرفتي نوم ومطبخ وصالة، كذلك جناح خاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب الاستقبال والتنسيق مع الإدارات المختصة.

وتم تدشين المبادرة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، فيما يشرف على النزل إدارة تجربة المريض التابع لصحة تبوك وفريق البذل والعطاء من الجمعية، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي ومدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني.

وشكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الجمعية على هذه البادرة التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة والتي تخدم المرضى وذويهم مباشرة وتوفر عليهم الكثير من الوقت لخدمتهم على أكمل وجه.

وأكدت الجمعية، أن الهدف من هذه الأعمال الخيرية التي يقوم بها فاعلو الخير تعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين الأهالي والأعمال وحثهم على التبرع والمشاركة في خدمة المجتمع من النواحي الاجتماعية والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,827
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,174

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة