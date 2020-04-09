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"صحة الطائف" تُخضع "حي الصناعية" للفرز البصري

في إطار الحلول الوقائية المبكّرة من كورونا

تعتزم صحة الطائف إطلاق عدد من فرق الفرز البصري والكشف الوقائي للسكان في حي الصناعية، لاسيما مساكن العمالة.

وصرّح متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، بأن الهدف هو الوصول إلى العمالة في مساكنهم والاطمئنان على وضعهم الصحي، مهيبًا بالجميع التعاون والتجاوب لحالات التقصّي لحماية المجتمع.

وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الصحة الاحترازية للحيلولة دون تزايد أعداد المصابين، وحصر الحالات التي قد تعاني من أعراض مشابهة لتلك التي تطرأ على مصابي كورونا، وإيجاد الحلول الوقائية المبكّرة للتجمُّعات البشرية ومعالجتها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تُخضع "حي الصناعية" للفرز البصري
سبق

تعتزم صحة الطائف إطلاق عدد من فرق الفرز البصري والكشف الوقائي للسكان في حي الصناعية، لاسيما مساكن العمالة.

وصرّح متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، بأن الهدف هو الوصول إلى العمالة في مساكنهم والاطمئنان على وضعهم الصحي، مهيبًا بالجميع التعاون والتجاوب لحالات التقصّي لحماية المجتمع.

وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الصحة الاحترازية للحيلولة دون تزايد أعداد المصابين، وحصر الحالات التي قد تعاني من أعراض مشابهة لتلك التي تطرأ على مصابي كورونا، وإيجاد الحلول الوقائية المبكّرة للتجمُّعات البشرية ومعالجتها.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:11 PM

"صحة الطائف" تُخضع "حي الصناعية" للفرز البصري

في إطار الحلول الوقائية المبكّرة من كورونا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,640

تعتزم صحة الطائف إطلاق عدد من فرق الفرز البصري والكشف الوقائي للسكان في حي الصناعية، لاسيما مساكن العمالة.

وصرّح متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، بأن الهدف هو الوصول إلى العمالة في مساكنهم والاطمئنان على وضعهم الصحي، مهيبًا بالجميع التعاون والتجاوب لحالات التقصّي لحماية المجتمع.

وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الصحة الاحترازية للحيلولة دون تزايد أعداد المصابين، وحصر الحالات التي قد تعاني من أعراض مشابهة لتلك التي تطرأ على مصابي كورونا، وإيجاد الحلول الوقائية المبكّرة للتجمُّعات البشرية ومعالجتها.

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