"صحة الطائف" تُخضع "حي الصناعية" للفرز البصري

في إطار الحلول الوقائية المبكّرة من كورونا

تعتزم صحة الطائف إطلاق عدد من فرق الفرز البصري والكشف الوقائي للسكان في حي الصناعية، لاسيما مساكن العمالة.



وصرّح متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، بأن الهدف هو الوصول إلى العمالة في مساكنهم والاطمئنان على وضعهم الصحي، مهيبًا بالجميع التعاون والتجاوب لحالات التقصّي لحماية المجتمع.



وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الصحة الاحترازية للحيلولة دون تزايد أعداد المصابين، وحصر الحالات التي قد تعاني من أعراض مشابهة لتلك التي تطرأ على مصابي كورونا، وإيجاد الحلول الوقائية المبكّرة للتجمُّعات البشرية ومعالجتها.