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كورونا في قطر.. 313 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة

إجمالي المتعافين بلغ 209773

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.

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كورونا في قطر.. 313 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:42 PM

كورونا في قطر.. 313 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة

إجمالي المتعافين بلغ 209773

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.

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