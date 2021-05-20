كورونا في قطر.. 313 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة

إجمالي المتعافين بلغ 209773

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.

وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.