كورونا في قطر.. 313 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة. وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة. وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة. وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.