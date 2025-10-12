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"صحة جازان" تدشن جهاز للفحص المبكر لسرطان الثدي بمستشفى صامطة

نظمت برنامجاً توعوياً تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للمرض

دشن مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان الدكتور علي مسملي، يرافقه مدير مستشفى صامطة العام أخصائي يحيى أزيبي، ورئيس قسم الأشعة د. يحيى عطيف، ومشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي، اليوم، جهاز أشعة الماموجرام للفحص المبكر عن سرطان الثدي وفعالية البرنامج التوعوي.

وقام الدكتور "مسملي" بعمل أول تقرير لفحص مريضة لتدشين الوحدة، فيما أوضح " أزيبي" أن الفعالية نظمها قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام،تحت شعار "الرحلة آمنة..افحصي الآن"لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات المجتمع، لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية قيمة.

من جانبه، أكد مشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي، أن الفعالية اشتملت على تدشين معرض توعوى، وتوزيع المنشورات والمطويات، وعرض معلومات توعوية عبر الشاشات، لتوعية السيدات بسرطان الثدي والفحص المبكر، للسيدات فوق عمر ٤٠ سنة بجهاز الماموجرام لمدة ثلاثة أيام.

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"صحة جازان" تدشن جهاز للفحص المبكر لسرطان الثدي بمستشفى صامطة
سبق

دشن مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان الدكتور علي مسملي، يرافقه مدير مستشفى صامطة العام أخصائي يحيى أزيبي، ورئيس قسم الأشعة د. يحيى عطيف، ومشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي، اليوم، جهاز أشعة الماموجرام للفحص المبكر عن سرطان الثدي وفعالية البرنامج التوعوي.

وقام الدكتور "مسملي" بعمل أول تقرير لفحص مريضة لتدشين الوحدة، فيما أوضح " أزيبي" أن الفعالية نظمها قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام،تحت شعار "الرحلة آمنة..افحصي الآن"لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات المجتمع، لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية قيمة.

من جانبه، أكد مشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي، أن الفعالية اشتملت على تدشين معرض توعوى، وتوزيع المنشورات والمطويات، وعرض معلومات توعوية عبر الشاشات، لتوعية السيدات بسرطان الثدي والفحص المبكر، للسيدات فوق عمر ٤٠ سنة بجهاز الماموجرام لمدة ثلاثة أيام.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
07:54 PM

"صحة جازان" تدشن جهاز للفحص المبكر لسرطان الثدي بمستشفى صامطة

نظمت برنامجاً توعوياً تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان الدكتور علي مسملي، يرافقه مدير مستشفى صامطة العام أخصائي يحيى أزيبي، ورئيس قسم الأشعة د. يحيى عطيف، ومشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي، اليوم، جهاز أشعة الماموجرام للفحص المبكر عن سرطان الثدي وفعالية البرنامج التوعوي.

وقام الدكتور "مسملي" بعمل أول تقرير لفحص مريضة لتدشين الوحدة، فيما أوضح " أزيبي" أن الفعالية نظمها قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام،تحت شعار "الرحلة آمنة..افحصي الآن"لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات المجتمع، لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية قيمة.

من جانبه، أكد مشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي، أن الفعالية اشتملت على تدشين معرض توعوى، وتوزيع المنشورات والمطويات، وعرض معلومات توعوية عبر الشاشات، لتوعية السيدات بسرطان الثدي والفحص المبكر، للسيدات فوق عمر ٤٠ سنة بجهاز الماموجرام لمدة ثلاثة أيام.

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