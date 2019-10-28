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"اتحاد القدم" و"أصدقاء اللاعبين" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

تشمل تسع مبادرات.. وضمن خطة المسؤولية الاجتماعية

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض، بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، ورئيس الجمعية ماجدبن أحمد عبدالله.ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد في سبيل الدعم والاهتمام باللاعبين السعوديين السابقين الذين أسهموا في صناعة الإنجازات للكرة السعودية، إضافة إلى سعي الجمعية لتعزيزالشراكة المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الخاصة لدعم المستفيدين من الجمعية.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سبيل تقديم كل ما يمكن تقديمه للاعبين السابقين، ومد يد العون لهم بعد اعتزال كرة القدم فيما يخدم الطرفين.وأعرب "المسحل" عن ثقته فيأن تحقق هذه الاتفاقية جميع الجوانب الإيجابية، وأن تحقق الخدمات النوعية للاعبين وأسرهم تقديراً وعرفاناً لما قدموه للكرة السعودية.بدوره أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد عبدالله سعادته بعد توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الاتحاد السعودي شريك رئيس في تقدير هؤلاء النجوم. وقال ماجد عبدالله: "أشكر الاتحاد السعودي على تجاوبه السريع واهتمامه بخدمة مستفيدي الجمعية، وهذه الشراكة تأتي ضمن الشراكات التي دأبت الجمعية على توقيعها، وأتمنى أن تؤتي الاتفاقية ثمارها وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة للاعبين القدامى وأسرهم".

الاتحاد السعودي لكرة القدم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"اتحاد القدم" و"أصدقاء اللاعبين" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
سبق

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض، بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، ورئيس الجمعية ماجدبن أحمد عبدالله.ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد في سبيل الدعم والاهتمام باللاعبين السعوديين السابقين الذين أسهموا في صناعة الإنجازات للكرة السعودية، إضافة إلى سعي الجمعية لتعزيزالشراكة المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الخاصة لدعم المستفيدين من الجمعية.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سبيل تقديم كل ما يمكن تقديمه للاعبين السابقين، ومد يد العون لهم بعد اعتزال كرة القدم فيما يخدم الطرفين.وأعرب "المسحل" عن ثقته فيأن تحقق هذه الاتفاقية جميع الجوانب الإيجابية، وأن تحقق الخدمات النوعية للاعبين وأسرهم تقديراً وعرفاناً لما قدموه للكرة السعودية.بدوره أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد عبدالله سعادته بعد توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الاتحاد السعودي شريك رئيس في تقدير هؤلاء النجوم. وقال ماجد عبدالله: "أشكر الاتحاد السعودي على تجاوبه السريع واهتمامه بخدمة مستفيدي الجمعية، وهذه الشراكة تأتي ضمن الشراكات التي دأبت الجمعية على توقيعها، وأتمنى أن تؤتي الاتفاقية ثمارها وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة للاعبين القدامى وأسرهم".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:07 PM

"اتحاد القدم" و"أصدقاء اللاعبين" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

تشمل تسع مبادرات.. وضمن خطة المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض، بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، ورئيس الجمعية ماجدبن أحمد عبدالله.ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد في سبيل الدعم والاهتمام باللاعبين السعوديين السابقين الذين أسهموا في صناعة الإنجازات للكرة السعودية، إضافة إلى سعي الجمعية لتعزيزالشراكة المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الخاصة لدعم المستفيدين من الجمعية.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سبيل تقديم كل ما يمكن تقديمه للاعبين السابقين، ومد يد العون لهم بعد اعتزال كرة القدم فيما يخدم الطرفين.وأعرب "المسحل" عن ثقته فيأن تحقق هذه الاتفاقية جميع الجوانب الإيجابية، وأن تحقق الخدمات النوعية للاعبين وأسرهم تقديراً وعرفاناً لما قدموه للكرة السعودية.بدوره أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد عبدالله سعادته بعد توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الاتحاد السعودي شريك رئيس في تقدير هؤلاء النجوم. وقال ماجد عبدالله: "أشكر الاتحاد السعودي على تجاوبه السريع واهتمامه بخدمة مستفيدي الجمعية، وهذه الشراكة تأتي ضمن الشراكات التي دأبت الجمعية على توقيعها، وأتمنى أن تؤتي الاتفاقية ثمارها وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة للاعبين القدامى وأسرهم".

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