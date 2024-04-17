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"الصحة" : تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 7142

مكة تسجل ارتفاعًا في إصابات "كورونا" بـ325 حالة

في مقدمة مدن المملكة وفق أحد إحصاءات الصحة

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1584 حالة، منها 1434 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 125 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 25 حالة بعد أن سجلت أمس وفاة واحدة.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل ارتفاعًا في إصابات "كورونا" بـ325 حالة
سبق

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1584 حالة، منها 1434 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 125 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 25 حالة بعد أن سجلت أمس وفاة واحدة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:10 PM

مكة تسجل ارتفاعًا في إصابات "كورونا" بـ325 حالة

في مقدمة مدن المملكة وفق أحد إحصاءات الصحة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
10,579

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1584 حالة، منها 1434 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 125 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 25 حالة بعد أن سجلت أمس وفاة واحدة.

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