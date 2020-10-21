النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل صقر" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن

ثمَّن متابعة وزير التعليم لتحقِّق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها

رفع رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيسًا للجامعة، موصلاً الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "آل صقر" أنه سيعمل مع بقية منسوبي ومنسوبات الجامعة على إكمال مسيرة البناء التي تشهدها جامعة حفر الباطن، التي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها؛ وذلك بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة.

معربًا عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، وسائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفَّق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد. مثمنًا متابعة وتشجيع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية السعودية 2030.

يُشار إلى أن الدكتور صالح آل صقر حاصل على الدكتوراه في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكلاهوما الأمريكية عام 2008م، والماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من الجامعة ذاتها 2003م، وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود 1996م، وقد شغل عددًا من المناصب القيادية في جامعة الملك سعود، كما عمل في القطاع الخاص، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"آل صقر" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن
سبق

رفع رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيسًا للجامعة، موصلاً الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "آل صقر" أنه سيعمل مع بقية منسوبي ومنسوبات الجامعة على إكمال مسيرة البناء التي تشهدها جامعة حفر الباطن، التي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها؛ وذلك بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة.

معربًا عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، وسائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفَّق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد. مثمنًا متابعة وتشجيع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية السعودية 2030.

يُشار إلى أن الدكتور صالح آل صقر حاصل على الدكتوراه في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكلاهوما الأمريكية عام 2008م، والماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من الجامعة ذاتها 2003م، وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود 1996م، وقد شغل عددًا من المناصب القيادية في جامعة الملك سعود، كما عمل في القطاع الخاص، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:48 PM

"آل صقر" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن

ثمَّن متابعة وزير التعليم لتحقِّق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها

A A A
حامد العلي - حفر الباطن
0
292

رفع رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيسًا للجامعة، موصلاً الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "آل صقر" أنه سيعمل مع بقية منسوبي ومنسوبات الجامعة على إكمال مسيرة البناء التي تشهدها جامعة حفر الباطن، التي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها؛ وذلك بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة.

معربًا عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، وسائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفَّق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد. مثمنًا متابعة وتشجيع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية السعودية 2030.

يُشار إلى أن الدكتور صالح آل صقر حاصل على الدكتوراه في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكلاهوما الأمريكية عام 2008م، والماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من الجامعة ذاتها 2003م، وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود 1996م، وقد شغل عددًا من المناصب القيادية في جامعة الملك سعود، كما عمل في القطاع الخاص، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,583

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة