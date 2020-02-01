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ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 258 حالة

منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 258 حالة منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

كما تمّ تسجيل ما يزيد على 1347 حالة إصابة إضافية في هوبي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 11 ألفاً في البلاد؛ معظمهم في هوبي.

وكانت الحصيلة السابقة للسلطات قد أشارت إلى تسجيل 213 حالة وفاة، و9692 إصابة مؤكّدة.

فيروس كورونا الجديد الصين

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ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 258 حالة
سبق

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 258 حالة منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

كما تمّ تسجيل ما يزيد على 1347 حالة إصابة إضافية في هوبي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 11 ألفاً في البلاد؛ معظمهم في هوبي.

وكانت الحصيلة السابقة للسلطات قد أشارت إلى تسجيل 213 حالة وفاة، و9692 إصابة مؤكّدة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
10:25 AM

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 258 حالة

منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 258 حالة منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

كما تمّ تسجيل ما يزيد على 1347 حالة إصابة إضافية في هوبي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 11 ألفاً في البلاد؛ معظمهم في هوبي.

وكانت الحصيلة السابقة للسلطات قد أشارت إلى تسجيل 213 حالة وفاة، و9692 إصابة مؤكّدة.

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