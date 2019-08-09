ضيوف الملك من أسر الشهداء يكملون طواف القدوم

من ذوي المشاركين في "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"

أكمل ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية اليمن الشقيقة، من أسر وذوي الشهداء المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، أداء طواف القدوم بعد أن اكتملت أعدادهم في مقر إقامتهم بمكة المكرمة.

ووفر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حافلات النقل والمرشدين الذين يتولون الإشراف على نقل الضيوف من مقر إقامتهم إلى الحرم المكي الشريف ومن ثم العودة إلى مقر إقامتهم مرة أخرى بعد فراغهم من أداء الطواف.

ورفع الضيوف أكفّ الضراعة إلى الله، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ على ما وجه به من استضافتهم وتوفير كل الإمكانيات والاستعدادات والخدمات؛ مؤكدين أن هذه الرعاية الكريمة أسهمت بشكل كبير في مواساتهم وتخفيف مصابهم، وأكدت مبدأ الأخوة الإسلامية التي تنتهجها المملكة منذ نشأتها.

وأشادوا بما رأوه من منجزات على أرض الواقع في توسعة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وتذليل الطرق للواصلين إليهما والمغادرين منهما.