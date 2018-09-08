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شاهد .. قصة مسن قادته أقدامه للوقوف على أطلال مركبة تحمل ذكريات 50 عامًا

أثارت قريحة الشعراء.. فيما تبرَّع له معنيون بصيانتها وإعادتها لسيرتها الأولى

أخذت الذكريات بخيال أحد المسنين بمحافظة عفيف، وذلك عندما قادته أقدامه للوقوف على أطلال مركبته التي حملت ذكريات شبابه، وأجمل أيامه قبل أكثر من خمسين عامًا.

وبحسب مقطع فيديو، فقد أخذ المواطن المسن يتحسس سيارته بيديه في مشهد وثَّقه ابنه، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أثار قرائح الشعراء، وتبرعت إحدى الفرق المهتمة بالسيارات التراثية بترميمها للمسن، وإعادتها لما كانت عليه.

إنها حكاية العم مطلق بن فالح العتيبي الذي يبلغ من العمر ١١٠ أعوام؛ إذ يقول: "إن هذه المركبة من نوع فورد موديل ٦٣، وقد كنت أطارد بها الصيد في جبال كشب، وأصطاد الصقور عليها حتى طال بي الزمن، وأنهكني بمصاريفه؛ وهو ما اضطرني لتركها في الصحراء".

وقد حاز هذا المشهد إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما حدا بأعضاء فريق فورد التراثية للتربع للمسن بترميم مركبته التراثية، وإعادتها لما كانت عليه؛ وتم شحنها اليوم لمنطقة القصيم لمباشرة أعمال صيانتها على حساب بعض أعضاء الفريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. قصة مسن قادته أقدامه للوقوف على أطلال مركبة تحمل ذكريات 50 عامًا
سبق

أخذت الذكريات بخيال أحد المسنين بمحافظة عفيف، وذلك عندما قادته أقدامه للوقوف على أطلال مركبته التي حملت ذكريات شبابه، وأجمل أيامه قبل أكثر من خمسين عامًا.

وبحسب مقطع فيديو، فقد أخذ المواطن المسن يتحسس سيارته بيديه في مشهد وثَّقه ابنه، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أثار قرائح الشعراء، وتبرعت إحدى الفرق المهتمة بالسيارات التراثية بترميمها للمسن، وإعادتها لما كانت عليه.

إنها حكاية العم مطلق بن فالح العتيبي الذي يبلغ من العمر ١١٠ أعوام؛ إذ يقول: "إن هذه المركبة من نوع فورد موديل ٦٣، وقد كنت أطارد بها الصيد في جبال كشب، وأصطاد الصقور عليها حتى طال بي الزمن، وأنهكني بمصاريفه؛ وهو ما اضطرني لتركها في الصحراء".

وقد حاز هذا المشهد إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما حدا بأعضاء فريق فورد التراثية للتربع للمسن بترميم مركبته التراثية، وإعادتها لما كانت عليه؛ وتم شحنها اليوم لمنطقة القصيم لمباشرة أعمال صيانتها على حساب بعض أعضاء الفريق.

08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
12:24 AM

شاهد .. قصة مسن قادته أقدامه للوقوف على أطلال مركبة تحمل ذكريات 50 عامًا

أثارت قريحة الشعراء.. فيما تبرَّع له معنيون بصيانتها وإعادتها لسيرتها الأولى

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فهد الغبيوي - الرياض
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أخذت الذكريات بخيال أحد المسنين بمحافظة عفيف، وذلك عندما قادته أقدامه للوقوف على أطلال مركبته التي حملت ذكريات شبابه، وأجمل أيامه قبل أكثر من خمسين عامًا.

وبحسب مقطع فيديو، فقد أخذ المواطن المسن يتحسس سيارته بيديه في مشهد وثَّقه ابنه، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أثار قرائح الشعراء، وتبرعت إحدى الفرق المهتمة بالسيارات التراثية بترميمها للمسن، وإعادتها لما كانت عليه.

إنها حكاية العم مطلق بن فالح العتيبي الذي يبلغ من العمر ١١٠ أعوام؛ إذ يقول: "إن هذه المركبة من نوع فورد موديل ٦٣، وقد كنت أطارد بها الصيد في جبال كشب، وأصطاد الصقور عليها حتى طال بي الزمن، وأنهكني بمصاريفه؛ وهو ما اضطرني لتركها في الصحراء".

وقد حاز هذا المشهد إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما حدا بأعضاء فريق فورد التراثية للتربع للمسن بترميم مركبته التراثية، وإعادتها لما كانت عليه؛ وتم شحنها اليوم لمنطقة القصيم لمباشرة أعمال صيانتها على حساب بعض أعضاء الفريق.

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