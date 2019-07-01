النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقارير: "جوجل" تخطط لإنتاج هاتف سيزلزل العالم ذي شاشات متعدّدة

قالت: من نوع "سوبر أموليد" وقابلة للتمرير خلف بعضها بعضاً .. براءة اختراع

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإنتاج هاتف وُصف بأنه "سيزلزل العالم"، وسيضرب في مقتل الشركات المنافسة له كافة.

وأشار موقع "تومز جايد" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" سجّلت براءة اختراع جديدة تطرح فكرة جديدة في عمل الهواتف الذكية، التي أطلق عليها مصطلح "الهاتف ذو الشاشات المتعددة".

وتعمل براءة الاختراع تلك، على تقديم هاتف ذكي قابل للطي، بفكرة جديدة، والتي تقدم لأول مرة هاتفاً ذكياً يمكن طيه أكثر من مرة مثل الكتاب.

ويظهر في براءة الاختراع الخاصة بهاتف "جوجل" الجديد، أن الشاشات كلها القابلة للطي من نوع "سوبر أموليد"، وقابلة للتمرير خلف بعضها بعضاً.

كما يظهر في هاتف "جوجل" ذي الشاشات المتعدّدة، أن كل المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للطي؛ ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يتصفح كتاباً.

وسيضم هاتف "جوجل" ذو الشاشات نحو 5 شاشات لمسية قابلة للطي؛ يمكن التقليب بينها مثل تصفح الكتاب.

ولم تكشف التقارير التوقيت المتوقع أن تكشف فيه "جوجل" عن هاتفها الثوري الجديد القابل للطي، لكن مصادر ترجّح أنه لن يكون قبل عام 2020 المقبل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تقارير: "جوجل" تخطط لإنتاج هاتف سيزلزل العالم ذي شاشات متعدّدة
سبق

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإنتاج هاتف وُصف بأنه "سيزلزل العالم"، وسيضرب في مقتل الشركات المنافسة له كافة.

وأشار موقع "تومز جايد" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" سجّلت براءة اختراع جديدة تطرح فكرة جديدة في عمل الهواتف الذكية، التي أطلق عليها مصطلح "الهاتف ذو الشاشات المتعددة".

وتعمل براءة الاختراع تلك، على تقديم هاتف ذكي قابل للطي، بفكرة جديدة، والتي تقدم لأول مرة هاتفاً ذكياً يمكن طيه أكثر من مرة مثل الكتاب.

ويظهر في براءة الاختراع الخاصة بهاتف "جوجل" الجديد، أن الشاشات كلها القابلة للطي من نوع "سوبر أموليد"، وقابلة للتمرير خلف بعضها بعضاً.

كما يظهر في هاتف "جوجل" ذي الشاشات المتعدّدة، أن كل المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للطي؛ ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يتصفح كتاباً.

وسيضم هاتف "جوجل" ذو الشاشات نحو 5 شاشات لمسية قابلة للطي؛ يمكن التقليب بينها مثل تصفح الكتاب.

ولم تكشف التقارير التوقيت المتوقع أن تكشف فيه "جوجل" عن هاتفها الثوري الجديد القابل للطي، لكن مصادر ترجّح أنه لن يكون قبل عام 2020 المقبل.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
09:24 AM

تقارير: "جوجل" تخطط لإنتاج هاتف سيزلزل العالم ذي شاشات متعدّدة

قالت: من نوع "سوبر أموليد" وقابلة للتمرير خلف بعضها بعضاً .. براءة اختراع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
2
3,000

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإنتاج هاتف وُصف بأنه "سيزلزل العالم"، وسيضرب في مقتل الشركات المنافسة له كافة.

وأشار موقع "تومز جايد" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" سجّلت براءة اختراع جديدة تطرح فكرة جديدة في عمل الهواتف الذكية، التي أطلق عليها مصطلح "الهاتف ذو الشاشات المتعددة".

وتعمل براءة الاختراع تلك، على تقديم هاتف ذكي قابل للطي، بفكرة جديدة، والتي تقدم لأول مرة هاتفاً ذكياً يمكن طيه أكثر من مرة مثل الكتاب.

ويظهر في براءة الاختراع الخاصة بهاتف "جوجل" الجديد، أن الشاشات كلها القابلة للطي من نوع "سوبر أموليد"، وقابلة للتمرير خلف بعضها بعضاً.

كما يظهر في هاتف "جوجل" ذي الشاشات المتعدّدة، أن كل المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للطي؛ ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يتصفح كتاباً.

وسيضم هاتف "جوجل" ذو الشاشات نحو 5 شاشات لمسية قابلة للطي؛ يمكن التقليب بينها مثل تصفح الكتاب.

ولم تكشف التقارير التوقيت المتوقع أن تكشف فيه "جوجل" عن هاتفها الثوري الجديد القابل للطي، لكن مصادر ترجّح أنه لن يكون قبل عام 2020 المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,431
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,266
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,758
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,201

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة