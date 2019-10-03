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الهلال يعاني قبل موقعة الاتفاق.. إصابة الحوض تداهم "كنو" والعابد والدوسري يواصلان علاج التأهيل

"جيوفينكو" يغيب 10 أيام والتواء في قدم مفصل "المعيوف"

أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول محمد كنو في الحوض، وستحدد استجابته للعلاج مدة برنامجه، بمتابعة طبية مستمرة من الجهاز الطبي.

كما واصل اللاعبان نواف العابد وسالم الدوسري برنامج علاجهما التأهيلي، بينما ارتدى المدافع عبدالله الحافظ قناعًا لحماية أنفه نظرًا لتعرضه للإصابة في الأنف.

وتعرض الحارس عبدالله المعيوف لالتواء في مفصل القدم، بينما يواصل الإيطالي "جيوفينكو" علاجه التأهيلي الذي يصل لعشرة أيام بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعاني قبل موقعة الاتفاق.. إصابة الحوض تداهم "كنو" والعابد والدوسري يواصلان علاج التأهيل
سبق

أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول محمد كنو في الحوض، وستحدد استجابته للعلاج مدة برنامجه، بمتابعة طبية مستمرة من الجهاز الطبي.

كما واصل اللاعبان نواف العابد وسالم الدوسري برنامج علاجهما التأهيلي، بينما ارتدى المدافع عبدالله الحافظ قناعًا لحماية أنفه نظرًا لتعرضه للإصابة في الأنف.

وتعرض الحارس عبدالله المعيوف لالتواء في مفصل القدم، بينما يواصل الإيطالي "جيوفينكو" علاجه التأهيلي الذي يصل لعشرة أيام بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:06 PM

الهلال يعاني قبل موقعة الاتفاق.. إصابة الحوض تداهم "كنو" والعابد والدوسري يواصلان علاج التأهيل

"جيوفينكو" يغيب 10 أيام والتواء في قدم مفصل "المعيوف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول محمد كنو في الحوض، وستحدد استجابته للعلاج مدة برنامجه، بمتابعة طبية مستمرة من الجهاز الطبي.

كما واصل اللاعبان نواف العابد وسالم الدوسري برنامج علاجهما التأهيلي، بينما ارتدى المدافع عبدالله الحافظ قناعًا لحماية أنفه نظرًا لتعرضه للإصابة في الأنف.

وتعرض الحارس عبدالله المعيوف لالتواء في مفصل القدم، بينما يواصل الإيطالي "جيوفينكو" علاجه التأهيلي الذي يصل لعشرة أيام بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

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