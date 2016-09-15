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إدارة "تعليم عسير" تعد خطة متكاملة من البرامج للاحتفال باليوم الوطني الـ 89

تشمل إقامة أنشطة ومعارض

أعدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني "89"، تحت شعار "وطن الشموخ" على مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، إن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1300 مدرسة للبنين والبنات وأندية الأحياء، وإقامة معارض وطنية تجسد مسيرة التنمية في المملكة، وتوظيف مجالات الأنشطة لصالح المناسبة مع إشراك المجتمع المحيط، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء.

وأضاف "الجوني" أنه تم تشكيل عددٍ من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام، واحتفال الإدارة بشكل خاص.

وكان "الجوني" قد رأس عدة اجتماعات لإقرار البرامج والفعاليات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تُعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات فضلاً عن تنظيم عددٍ من المسابقات الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إدارة "تعليم عسير" تعد خطة متكاملة من البرامج للاحتفال باليوم الوطني الـ 89
سبق

أعدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني "89"، تحت شعار "وطن الشموخ" على مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، إن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1300 مدرسة للبنين والبنات وأندية الأحياء، وإقامة معارض وطنية تجسد مسيرة التنمية في المملكة، وتوظيف مجالات الأنشطة لصالح المناسبة مع إشراك المجتمع المحيط، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء.

وأضاف "الجوني" أنه تم تشكيل عددٍ من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام، واحتفال الإدارة بشكل خاص.

وكان "الجوني" قد رأس عدة اجتماعات لإقرار البرامج والفعاليات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تُعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات فضلاً عن تنظيم عددٍ من المسابقات الوطنية.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
10:33 PM

إدارة "تعليم عسير" تعد خطة متكاملة من البرامج للاحتفال باليوم الوطني الـ 89

تشمل إقامة أنشطة ومعارض

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بندر آل عوض - عسير
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أعدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني "89"، تحت شعار "وطن الشموخ" على مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، إن البرامج تشمل إقامة احتفالات في 1300 مدرسة للبنين والبنات وأندية الأحياء، وإقامة معارض وطنية تجسد مسيرة التنمية في المملكة، وتوظيف مجالات الأنشطة لصالح المناسبة مع إشراك المجتمع المحيط، وإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم للتعبير عن مشاعرهم بهذا الحدث الوطني والعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء لدى النشء.

وأضاف "الجوني" أنه تم تشكيل عددٍ من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام، واحتفال الإدارة بشكل خاص.

وكان "الجوني" قد رأس عدة اجتماعات لإقرار البرامج والفعاليات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تُعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات فضلاً عن تنظيم عددٍ من المسابقات الوطنية.

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