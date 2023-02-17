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الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1.765 حالة وفاة

بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1.765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررًا من هذا الوباء، وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين؛ مما يضع حدًّا لانخفاضٍ سُجّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1.765 حالة وفاة
سبق

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1.765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررًا من هذا الوباء، وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين؛ مما يضع حدًّا لانخفاضٍ سُجّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:21 AM

الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1.765 حالة وفاة

بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1.765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررًا من هذا الوباء، وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين؛ مما يضع حدًّا لانخفاضٍ سُجّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

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