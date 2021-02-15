بالفيديو.. رسالة أمير الرياض عبر "سبق": الموهوبون صفوة الوطن ودعمهم أعظم شيء

على هامش رعايته حفل "إبداع 2020" الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة

شدد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تصريحات لـ"سبق"، على ضرورة الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم ودعمهم من الجميع، واصفاً إليهم بأنهم "صفوة الوطن وجوهره وخلاصته ودعمهم أعظم شيء للوصول بالوطن إلى أعلى المستويات".

وحملت رسالة أمير المنطقة التأكيد للجميع على مدى أهمية الاهتمام بالموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن واحتضانهم ورعايتهم.

جاء ذلك على هامش رعايته اليوم معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.

وقال أمير الرياض: هذا هو أعظم شيء يكون، هذا الإنسان المبدع والموهوب هو زبدة هذا الوطن وهو الذي يجب أن يحتوي ويؤخذ بيده إلى المستقبل من أجهزة الدولة ومن الآباء والأمهات.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": الفرحة هذه يجب ألا تزول ويجب أن تستمر معنا إلى النهاية إن شاء الله، كما عودنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز فرحة هذا الوطن مستمرة بأبنائه وبوطننا وترابنا حتى نصل إن شاء الله إلى أعلى المستويات.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قد تـوّج الطلاب الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، في حفل ختامي أقيم اليوم بجامعة الملك سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي.

ودشن تطبيقات "موهبة" للأجهزة الذكية التي تمكن المستفيدين من التسجيل في برامج موهبة والاستعادة من خدماتها، وكرّم في الحفل الختامي، الفائزين والفائزات، والجهات الداعمة والراعية للأولمبياد، الذي يعد أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية، التي تجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم لخدمة الموهوبين والموهوبات.

وقد تنافس في أولمبياد إبداع 2020م، 151 طالبًا وطالبة من موهوبي الوطن، قدموا 72 مشروعًا للطلاب، و79 مشروعًا للطالبات، في 21 مجالًا علميًّا متنوعًا للفوز بجوائز الأولمبياد.