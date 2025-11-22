النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحرس الوطني" تحدد أوقات استقبال المقبولين والمقبولات لوظائفها.. هنا الأسماء

شددت على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد وإحضار المتطلبات

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء المقبولين ممن تقدموا على عدد من الوظائف للرجال والنساء، والمعلنة عنها بالموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي "جدارة" بتاريخ 1440/11/18هـ.

وأكدت الوزارة على المقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان؛ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي، مع إحضار أصل الهوية الوطنية وثلاث صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٤x٦)، وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المقبولين من الرجال لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ.

وأضافت وزارة الحرس الوطني أن استقبال المقبولات من النساء لمدة يوم واحد هو يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.

أسماء المقبولين

أسماء المقبولات

أسماء المقبولين.pdf أسماء المقبولات.pdf الحرس الوطني وظائف وزارة الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحرس الوطني" تحدد أوقات استقبال المقبولين والمقبولات لوظائفها.. هنا الأسماء
سبق

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء المقبولين ممن تقدموا على عدد من الوظائف للرجال والنساء، والمعلنة عنها بالموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي "جدارة" بتاريخ 1440/11/18هـ.

وأكدت الوزارة على المقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان؛ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي، مع إحضار أصل الهوية الوطنية وثلاث صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٤x٦)، وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المقبولين من الرجال لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ.

وأضافت وزارة الحرس الوطني أن استقبال المقبولات من النساء لمدة يوم واحد هو يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.

أسماء المقبولين

أسماء المقبولات

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
01:56 AM

"الحرس الوطني" تحدد أوقات استقبال المقبولين والمقبولات لوظائفها.. هنا الأسماء

شددت على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد وإحضار المتطلبات

A A A
متعب البقمي - الرياض
1
18,252

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء المقبولين ممن تقدموا على عدد من الوظائف للرجال والنساء، والمعلنة عنها بالموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي "جدارة" بتاريخ 1440/11/18هـ.

وأكدت الوزارة على المقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان؛ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي، مع إحضار أصل الهوية الوطنية وثلاث صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٤x٦)، وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المقبولين من الرجال لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ.

وأضافت وزارة الحرس الوطني أن استقبال المقبولات من النساء لمدة يوم واحد هو يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.

أسماء المقبولين

أسماء المقبولات

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,845
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,520
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,906
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,220

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة