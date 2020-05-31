سجلت الفلبين سبع وفيات و862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم (الأحد). وأوضحت الوزارة في نشرة نقلت عنها "رويترز" أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 957، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة. وأشارت إلى أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات. وتبدأ الفلبين في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا اعتبارًا من غد.

قبل يوم من تخفيف إجراءات "كورونا".. الفلبين تسجل 862 إصابة و7 وفيات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-31 سجلت الفلبين سبع وفيات و862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم (الأحد).



وأوضحت الوزارة في نشرة نقلت عنها "رويترز" أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 957، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة.



وأشارت إلى أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات.



وتبدأ الفلبين في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا اعتبارًا من غد.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 05:56 PM

قبل يوم من تخفيف إجراءات "كورونا".. الفلبين تسجل 862 إصابة و7 وفيات حصيلة الإصابات تتجاوز الـ18 ألفًا





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سجلت الفلبين سبع وفيات و862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم (الأحد).



وأوضحت الوزارة في نشرة نقلت عنها "رويترز" أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 957، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة.



وأشارت إلى أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات.



وتبدأ الفلبين في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا اعتبارًا من غد.