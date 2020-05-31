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قبل يوم من تخفيف إجراءات "كورونا".. الفلبين تسجل 862 إصابة و7 وفيات

حصيلة الإصابات تتجاوز الـ18 ألفًا

سجلت الفلبين سبع وفيات و862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزارة في نشرة نقلت عنها "رويترز" أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 957، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة.

وأشارت إلى أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات.

وتبدأ الفلبين في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا اعتبارًا من غد.

فيروس كورونا الجديد

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قبل يوم من تخفيف إجراءات "كورونا".. الفلبين تسجل 862 إصابة و7 وفيات
سبق

سجلت الفلبين سبع وفيات و862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزارة في نشرة نقلت عنها "رويترز" أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 957، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة.

وأشارت إلى أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات.

وتبدأ الفلبين في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا اعتبارًا من غد.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
05:56 PM

قبل يوم من تخفيف إجراءات "كورونا".. الفلبين تسجل 862 إصابة و7 وفيات

حصيلة الإصابات تتجاوز الـ18 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الفلبين سبع وفيات و862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزارة في نشرة نقلت عنها "رويترز" أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 957، فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18086 حالة.

وأشارت إلى أن 101 تعافوا من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 3909 حالات.

وتبدأ الفلبين في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة مانيلا اعتبارًا من غد.

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