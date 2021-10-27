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ولي العهد يستعرض مع نظيره البحريني سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية

على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

‏حضر اللقاء وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان. فيما حضر من الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستعرض مع نظيره البحريني سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

‏حضر اللقاء وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان. فيما حضر من الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
07:59 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
01:47 AM

ولي العهد يستعرض مع نظيره البحريني سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية

على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

‏حضر اللقاء وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان. فيما حضر من الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى.

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