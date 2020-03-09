وزير الاتصالات يزور جناح "جامعة سطام" في معرض إنترنت الأشياء

أشاد بابتكارات طلابها وأهدافها النبيلة

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، جناح جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإنترنت الأشياء، والذي تشارك فيه الجامعة برعاية أكاديمية ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، وذلك صباح أمس الأحد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وكان في استقبال الوزير "السواحه": عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، والذي بين دور الجامعة الريادي في توفير البيئة التقنية عالية الجودة وتحفيز التنافسية في ذلك المجال.

واستمع الوزير إلى شرح لمشروع أتمتة المنازل للمبتكرات: حصة الفهيد وفاطمة عون ومناهل المطيري، من كلية الهندسة وعلوم الحاسب في جامعة الأمير سطام، وهو المشروع الذي يساعد الأشخاص العاجزين عن الحركة للتحكم ببعض الأجهزة عبر إشارات الدماغ، بواسطة ارتداء سماعة الرأس والتحكم بالمنزل من خلالها، مثل التحكم في الإضاءة والتلفزيون.

وقال الوزير "السواحه": "مشروع رائع وهدف نبيل نتشرف بأن نكون جزءاً منه. ثم اطلع على مشروع المرآة التفاعلية الذكية للمبتكرات شذى الدوسري، وآمنة الوزرة من كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، ويواكب المشروع التقنية الحديثة باستخدام إنترنت الأشياء، ويمكن استخدامها بديلاً عن الجهاز المحمول، وتعرض أهم المستجدات والتطبيقات مثل رسائل البريد والوقت والساعة.

وأشاد المهندس "السواحه" بفكرة المشروع، وقال: إنها رائعة وتواكب التقنبة الحديثة، وسأكون أول من يشتريها في حال جاهزيتها".

وأثنى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بتلك المشاريع التقنية النوعية، مشيداً بإدارة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على تحفيز طلابها على ذلك المستوى المتقدم.

وفي ختام الزيارة قدم عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك الحربي درعاً تذكارياً للوزير "السواحه".