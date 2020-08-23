وأضاف عبر حسابه في تويتر: بينما الشمال وخاصة شمال غرب والمصايف يتمتعان باعتدال حراري يميل للبرودة ليلا، خاصة على المصايف.. والله اعلم.

توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تكون أجواء: الوسطى، الشرقية، الغربية، ومنطقة الربع الخالي تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة حتى بداية سبتمبر كدلالة لتأخر الاعتدال الحراري.

انقلاب حراري متأخر.. "كراني" يتحدث عن كتلة ساخنة تؤثر على هذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-23 توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تكون أجواء: الوسطى، الشرقية، الغربية، ومنطقة الربع الخالي تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة حتى بداية سبتمبر كدلالة لتأخر الاعتدال الحراري. وأضاف عبر حسابه في تويتر: بينما الشمال وخاصة شمال غرب والمصايف يتمتعان باعتدال حراري يميل للبرودة ليلا، خاصة على المصايف.. والله اعلم.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 03:22 PM

انقلاب حراري متأخر.. "كراني" يتحدث عن كتلة ساخنة تؤثر على هذه المناطق قال: تستمر حتى بداية سبتمبر والمصايف تتمتع باعتدال يميل للبرودة ليلا





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توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تكون أجواء: الوسطى، الشرقية، الغربية، ومنطقة الربع الخالي تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة حتى بداية سبتمبر كدلالة لتأخر الاعتدال الحراري.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بينما الشمال وخاصة شمال غرب والمصايف يتمتعان باعتدال حراري يميل للبرودة ليلا، خاصة على المصايف.. والله اعلم.