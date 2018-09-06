إجراء 97 ألف خدمة فحص إشعاعي في "تخصصي الطائف"

تواصل الجهود حالياً لإنجاز مشروع "وحدة الطب النووي"

أفادت "صحة الطائف" بأن قسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أجرى 97554 فحصاً خلال عام.

وقالت "صحة الطائف": شملت هذه الفحوص "6199 فحصاً لأشعة الرنين المغناطيسي و15083 فحصاً للأشعة المقطعية و14877 فحصاً للموجات الصوتية و439 إجراء للأشعة التداخلية و59939 فحصاً للأشعة العادية, و470 تصوير الثدي "الماموجرافي", و357 فحص كثافة العظام و190 فحص الفلورو".

وأضافت: العمل جارٍ حاليًا لإنجاز مشروع وحدة الطب النووي الذي يعتبر أحد الفحوصات التخصصية المهمة وسينعكس إيجابياً على الخدمات الصحية والفحوصات الإشعاعية الدقيقة التي تتم عن طريق المسح الذري مع التصوير الطبقي الذي تستخدم فيه النظائر المشعة بكميات ضئيلة لتحديد وظيفة وتركيب أعضاء الجسم المختلفة.

وأردفت: يساهم كذلك في المساعدة على اكتشاف بعض أنواع السرطانات, مما سيساعد الأطباء في التشخيص والعلاج الطبي الدقيق للأمراض المختلفة.