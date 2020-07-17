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تحذير إلى معشر الأمهات.. جراثيم هذا المرض تُهدد كُليتَي وقلب طفلك

يحمله استشاري مطالبًا الأسر بعدم إهمال اللوزتين وفحوصات المفاصل

حذّر استشاري طب الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج، مرضى المفاصل الروماتويدي من تجاهل علاج الحمى الروماتيزمية وخصوصًا عند الأطفال؛ مبينًا أن هناك علاقة بين التهابات الروماتيزم وإصابات القلب والأوعية الدموية وليس المفاصل فقط؛ إذ أوضحت المؤسسة الألمانية للقلب أن تجاهل علاج الحمى الروماتيزمية قد يؤدي إلى حدوث التهابات بجدران الأوعية الدموية وتصلب الشرايين؛ مما يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشار "الحاج" إلى أن الروماتيزم كما يصيب الكبار فهو كذلك يصيب الأطفال حتى في السنوات الأولى من أعمارهم؛ لذا يجب على الأم الانتباه إلى بعض الأعراض التي يشكو منها الطفل مثل آلام المفاصل وانتفاخها والتيبس الصباحي للمفاصل وارتفاع درجة الحرارة.

ولفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الأثر الذي تتركه هذه الحمى عند إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين عدة مرات في السنة، فتؤثر جراثيم هذا المرض في الكليتين أو القلب؛ حيث تتأثر جميع أقسام القلب ويتضخم القلب بسبب التهاب قد يترك آثارًا وأضرارًا دائمة في القلب أو في صماماته، وإصابتها تكون إما بتوسع أو تضيق أو بترسبات عليها، فعند إصابة أحد الصمامات يتكون على الصمام المصاب جلطات صغيرة قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى انسداد شرايين ويصاب المريض بعجز عصبي من شلل أو غيره.

وأكد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه كم من طفل في عمر الزهور أصيب في صمامات قلبه وغالبًا ما يكون السبب هو إهمال الوالدين في معالجة الالتهاب المتكرر للوزتين أو البلعوم؛ لذا يتعين على الأطفال المصابين بالحمى الروماتيزمية والأشخاص المصابين بالتهابات روماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إجراء فحوصات منتظمة للقلب، كما ينبغي استشارة طبيب القلب على وجه السرعة في حال الشعور بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود.

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تحذير إلى معشر الأمهات.. جراثيم هذا المرض تُهدد كُليتَي وقلب طفلك
سبق

حذّر استشاري طب الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج، مرضى المفاصل الروماتويدي من تجاهل علاج الحمى الروماتيزمية وخصوصًا عند الأطفال؛ مبينًا أن هناك علاقة بين التهابات الروماتيزم وإصابات القلب والأوعية الدموية وليس المفاصل فقط؛ إذ أوضحت المؤسسة الألمانية للقلب أن تجاهل علاج الحمى الروماتيزمية قد يؤدي إلى حدوث التهابات بجدران الأوعية الدموية وتصلب الشرايين؛ مما يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشار "الحاج" إلى أن الروماتيزم كما يصيب الكبار فهو كذلك يصيب الأطفال حتى في السنوات الأولى من أعمارهم؛ لذا يجب على الأم الانتباه إلى بعض الأعراض التي يشكو منها الطفل مثل آلام المفاصل وانتفاخها والتيبس الصباحي للمفاصل وارتفاع درجة الحرارة.

ولفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الأثر الذي تتركه هذه الحمى عند إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين عدة مرات في السنة، فتؤثر جراثيم هذا المرض في الكليتين أو القلب؛ حيث تتأثر جميع أقسام القلب ويتضخم القلب بسبب التهاب قد يترك آثارًا وأضرارًا دائمة في القلب أو في صماماته، وإصابتها تكون إما بتوسع أو تضيق أو بترسبات عليها، فعند إصابة أحد الصمامات يتكون على الصمام المصاب جلطات صغيرة قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى انسداد شرايين ويصاب المريض بعجز عصبي من شلل أو غيره.

وأكد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه كم من طفل في عمر الزهور أصيب في صمامات قلبه وغالبًا ما يكون السبب هو إهمال الوالدين في معالجة الالتهاب المتكرر للوزتين أو البلعوم؛ لذا يتعين على الأطفال المصابين بالحمى الروماتيزمية والأشخاص المصابين بالتهابات روماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إجراء فحوصات منتظمة للقلب، كما ينبغي استشارة طبيب القلب على وجه السرعة في حال الشعور بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
03:08 PM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
04:13 PM

تحذير إلى معشر الأمهات.. جراثيم هذا المرض تُهدد كُليتَي وقلب طفلك

يحمله استشاري مطالبًا الأسر بعدم إهمال اللوزتين وفحوصات المفاصل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
3,991

حذّر استشاري طب الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج، مرضى المفاصل الروماتويدي من تجاهل علاج الحمى الروماتيزمية وخصوصًا عند الأطفال؛ مبينًا أن هناك علاقة بين التهابات الروماتيزم وإصابات القلب والأوعية الدموية وليس المفاصل فقط؛ إذ أوضحت المؤسسة الألمانية للقلب أن تجاهل علاج الحمى الروماتيزمية قد يؤدي إلى حدوث التهابات بجدران الأوعية الدموية وتصلب الشرايين؛ مما يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشار "الحاج" إلى أن الروماتيزم كما يصيب الكبار فهو كذلك يصيب الأطفال حتى في السنوات الأولى من أعمارهم؛ لذا يجب على الأم الانتباه إلى بعض الأعراض التي يشكو منها الطفل مثل آلام المفاصل وانتفاخها والتيبس الصباحي للمفاصل وارتفاع درجة الحرارة.

ولفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الأثر الذي تتركه هذه الحمى عند إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين عدة مرات في السنة، فتؤثر جراثيم هذا المرض في الكليتين أو القلب؛ حيث تتأثر جميع أقسام القلب ويتضخم القلب بسبب التهاب قد يترك آثارًا وأضرارًا دائمة في القلب أو في صماماته، وإصابتها تكون إما بتوسع أو تضيق أو بترسبات عليها، فعند إصابة أحد الصمامات يتكون على الصمام المصاب جلطات صغيرة قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى انسداد شرايين ويصاب المريض بعجز عصبي من شلل أو غيره.

وأكد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه كم من طفل في عمر الزهور أصيب في صمامات قلبه وغالبًا ما يكون السبب هو إهمال الوالدين في معالجة الالتهاب المتكرر للوزتين أو البلعوم؛ لذا يتعين على الأطفال المصابين بالحمى الروماتيزمية والأشخاص المصابين بالتهابات روماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إجراء فحوصات منتظمة للقلب، كما ينبغي استشارة طبيب القلب على وجه السرعة في حال الشعور بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود.

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