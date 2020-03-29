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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والقصيم والرياض ومكة

تحد من مدى الرؤية.. وغيوم على شمال ووسط وشرق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، مكة المكرّمة؛ يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماءً غائمة جزئياً على شمال ووسط وشرق المملكة، لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والقصيم والرياض ومكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، مكة المكرّمة؛ يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماءً غائمة جزئياً على شمال ووسط وشرق المملكة، لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:13 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والقصيم والرياض ومكة

تحد من مدى الرؤية.. وغيوم على شمال ووسط وشرق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، مكة المكرّمة؛ يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماءً غائمة جزئياً على شمال ووسط وشرق المملكة، لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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