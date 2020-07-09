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تفاعلاً مع "سبق".. مداهمة مروجي المسكرات والمخدرات بـ"آل غنية" بمحايل

ضبط عدد من المتورطين.. والأهالي يثمنون سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية

في تفاعلٍ سريع مع "سبق"، باشرت الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، صباح اليوم؛ موقع تجمع الأفارقة الذين يمارسون اعمالًا مشبوهة من بيع للمسكرات وترويج للمخدرات وسط المنازل بـ"آل غنية" بمحايل.

وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد من المتهمين من الجنسية الأفريقية، فيما ثمّن الأهالي جهود رجال الأمن وسرعة تجاوبهم ومباشرتهم للقضية بعد النشر بشأنها بساعات.

وكانت "سبق" قد نشرت في الساعة 1:55 صباح اليوم، خبرًا يكشف معاناة السكان بعنوان "محايل.. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير"

وشكا سكان قرى: ظهرة آل رحبان والقشبة والخاوي وشعب دريب بآل غنية بمحايل، من عمالة أفريقية مجهولة الهوية حوّلوا موقعًا يتوسط منازلهم إلى وكر لترويج الممنوعات والمسكرات، وقالوا إنهم باتوا لا يأمنون على أسرهم في ظل الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر أمنية وصحية.

وأبانوا أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية المختصة، والتي باشرت عصر أمس الأول الموقع وتم ضبط عدد من المخالفين وهروب آخرين، إلا أنهم تفاجؤوا بعد صلاة مغرب ذات اليوم بعودة المقبوض عليهم ورجوع الوضع إلى ما كان عليه قبل البلاغ، وأكدوا أن هناك مركبات ترتاد المكان بصفة مستمرة وسط حركات مشبوهة، وطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير؛ لحمايتهم من أولئك المخالفين الذين ينشرون السموم بين الشباب، فضلًا عن الذعر والخوف الذي يعيشه السكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. مداهمة مروجي المسكرات والمخدرات بـ"آل غنية" بمحايل
سبق

في تفاعلٍ سريع مع "سبق"، باشرت الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، صباح اليوم؛ موقع تجمع الأفارقة الذين يمارسون اعمالًا مشبوهة من بيع للمسكرات وترويج للمخدرات وسط المنازل بـ"آل غنية" بمحايل.

وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد من المتهمين من الجنسية الأفريقية، فيما ثمّن الأهالي جهود رجال الأمن وسرعة تجاوبهم ومباشرتهم للقضية بعد النشر بشأنها بساعات.

وكانت "سبق" قد نشرت في الساعة 1:55 صباح اليوم، خبرًا يكشف معاناة السكان بعنوان "محايل.. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير"

وشكا سكان قرى: ظهرة آل رحبان والقشبة والخاوي وشعب دريب بآل غنية بمحايل، من عمالة أفريقية مجهولة الهوية حوّلوا موقعًا يتوسط منازلهم إلى وكر لترويج الممنوعات والمسكرات، وقالوا إنهم باتوا لا يأمنون على أسرهم في ظل الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر أمنية وصحية.

وأبانوا أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية المختصة، والتي باشرت عصر أمس الأول الموقع وتم ضبط عدد من المخالفين وهروب آخرين، إلا أنهم تفاجؤوا بعد صلاة مغرب ذات اليوم بعودة المقبوض عليهم ورجوع الوضع إلى ما كان عليه قبل البلاغ، وأكدوا أن هناك مركبات ترتاد المكان بصفة مستمرة وسط حركات مشبوهة، وطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير؛ لحمايتهم من أولئك المخالفين الذين ينشرون السموم بين الشباب، فضلًا عن الذعر والخوف الذي يعيشه السكان.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:52 PM

تفاعلاً مع "سبق".. مداهمة مروجي المسكرات والمخدرات بـ"آل غنية" بمحايل

ضبط عدد من المتورطين.. والأهالي يثمنون سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية

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محمد طيران - الرياض
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2,491

في تفاعلٍ سريع مع "سبق"، باشرت الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، صباح اليوم؛ موقع تجمع الأفارقة الذين يمارسون اعمالًا مشبوهة من بيع للمسكرات وترويج للمخدرات وسط المنازل بـ"آل غنية" بمحايل.

وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد من المتهمين من الجنسية الأفريقية، فيما ثمّن الأهالي جهود رجال الأمن وسرعة تجاوبهم ومباشرتهم للقضية بعد النشر بشأنها بساعات.

وكانت "سبق" قد نشرت في الساعة 1:55 صباح اليوم، خبرًا يكشف معاناة السكان بعنوان "محايل.. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير"

وشكا سكان قرى: ظهرة آل رحبان والقشبة والخاوي وشعب دريب بآل غنية بمحايل، من عمالة أفريقية مجهولة الهوية حوّلوا موقعًا يتوسط منازلهم إلى وكر لترويج الممنوعات والمسكرات، وقالوا إنهم باتوا لا يأمنون على أسرهم في ظل الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر أمنية وصحية.

وأبانوا أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية المختصة، والتي باشرت عصر أمس الأول الموقع وتم ضبط عدد من المخالفين وهروب آخرين، إلا أنهم تفاجؤوا بعد صلاة مغرب ذات اليوم بعودة المقبوض عليهم ورجوع الوضع إلى ما كان عليه قبل البلاغ، وأكدوا أن هناك مركبات ترتاد المكان بصفة مستمرة وسط حركات مشبوهة، وطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير؛ لحمايتهم من أولئك المخالفين الذين ينشرون السموم بين الشباب، فضلًا عن الذعر والخوف الذي يعيشه السكان.

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