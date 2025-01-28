النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أتربة مثارة وموجة باردة وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة .

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد حائل موجة باردة، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة الديسة وتبوك والمعظم وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أتربة مثارة وموجة باردة وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة .

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد حائل موجة باردة، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة الديسة وتبوك والمعظم وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:58 AM

"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أتربة مثارة وموجة باردة وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
855

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة .

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد حائل موجة باردة، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة الديسة وتبوك والمعظم وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة