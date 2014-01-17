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"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح كورونا

قالت: في المناطق كافة.. خذ الخطوة وسجل الآن

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه -بفضل الله- تمّ إعطاء أكثر من (54,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، حتى الآن، في مناطق المملكة كافة.

‏ودعت الوزارة، الجميع، إلى المبادرة وتلقي اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.

‏‪onelink.to/yjc3nj

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح كورونا
سبق

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه -بفضل الله- تمّ إعطاء أكثر من (54,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، حتى الآن، في مناطق المملكة كافة.

‏ودعت الوزارة، الجميع، إلى المبادرة وتلقي اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.

‏‪onelink.to/yjc3nj

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:42 AM

"الصحة": إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح كورونا

قالت: في المناطق كافة.. خذ الخطوة وسجل الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه -بفضل الله- تمّ إعطاء أكثر من (54,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، حتى الآن، في مناطق المملكة كافة.

‏ودعت الوزارة، الجميع، إلى المبادرة وتلقي اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.

‏‪onelink.to/yjc3nj

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,627
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

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