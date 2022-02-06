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"إيجار" يسجل أرقاماً قياسية بتوثيق أكثر من 165 ألف عقد في الشبكة خلال يناير

الأعلى منذ إطلاق الشبكة.. بزيادة 57% عن متوسط العقود نفس الشهر العام الماضي

سجّل برنامج إيجار أرقاماً قياسية خلال شهر يناير الماضي في عدد العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تعد هي الأعلى منذ إطلاق الشبكة، حيث وُثق أكثر من 165 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بزيادة 57% عن متوسط العقود في يناير 2021.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن عدد العقود السكنية الموثقة في شهر يناير تجاوزت 129 ألف عقد إيجار سكني، بينما وُثق أكثر من 36 ألف عقد إيجار تجاري، بمعدل يومي بلغ 5500 عقد خلال يناير، مؤكداً أن الأرقام القياسية التي سجلت وزيادة الإقبال على "إيجار" يأتي بعد تطوير الشبكة وإثرائها بعدد من الشراكات المميزة التي تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، حيث كان آخرها ربط فواتير المياه باسم المستخدم الفعلي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، كما أطلق عددًا من الخدمات المميزة مثل خدمة (استلام الوحدات السكنية) التي تهدف لتمكين أطراف العملية الإيجارية من توثيق حالة الوحدة عند استلامها، وذلك من خلال نماذج إلكترونية تُعبأ ويوافق عليها إلكترونيًا من قبل أطراف العقد الإيجاري.

ومن الخدمات المميزة التي أضافتها الشبكة خدمة (السلوك الإيجاري)، وخلالها تُقيم أطراف العملية الإيجارية لتجربتهم مع بقية الأطراف؛ بما يجعل بيئة التأجير العقاري تنافسية ومحفزة للتطوير، ويعود بالنفع على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كما يمكن من خلالها بناء مصدر بيانات أولي لمؤشر سلوك أطراف العملية الإيجارية، وتمكن مستفيدي "إيجار" من اتخاذ القرارات التأجيرية بشكل أكثر كفاءة، وتقلل من المخاطر وتعزز من الشفافية وتسهم في زيادة الموثوقية بين المستأجر والمؤجر، كما أنها تثري العملية الإيجارية في المنافسة على رفع جودة الخدمات الإيجارية عبر نظام تقييم تفاعلي بين المستفيدين (المستأجر- المؤجر- الوسيط العقاري).

يذكر أن شبكة إيجار المطورة تقدم العديد من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة بخطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيًا مباشرة عبر شبكة إيجار، وإتاحة خيارات سداد متنوعة لدفعات الإيجار وشحن الرصيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إيجار" يسجل أرقاماً قياسية بتوثيق أكثر من 165 ألف عقد في الشبكة خلال يناير
سبق

سجّل برنامج إيجار أرقاماً قياسية خلال شهر يناير الماضي في عدد العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تعد هي الأعلى منذ إطلاق الشبكة، حيث وُثق أكثر من 165 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بزيادة 57% عن متوسط العقود في يناير 2021.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن عدد العقود السكنية الموثقة في شهر يناير تجاوزت 129 ألف عقد إيجار سكني، بينما وُثق أكثر من 36 ألف عقد إيجار تجاري، بمعدل يومي بلغ 5500 عقد خلال يناير، مؤكداً أن الأرقام القياسية التي سجلت وزيادة الإقبال على "إيجار" يأتي بعد تطوير الشبكة وإثرائها بعدد من الشراكات المميزة التي تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، حيث كان آخرها ربط فواتير المياه باسم المستخدم الفعلي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، كما أطلق عددًا من الخدمات المميزة مثل خدمة (استلام الوحدات السكنية) التي تهدف لتمكين أطراف العملية الإيجارية من توثيق حالة الوحدة عند استلامها، وذلك من خلال نماذج إلكترونية تُعبأ ويوافق عليها إلكترونيًا من قبل أطراف العقد الإيجاري.

ومن الخدمات المميزة التي أضافتها الشبكة خدمة (السلوك الإيجاري)، وخلالها تُقيم أطراف العملية الإيجارية لتجربتهم مع بقية الأطراف؛ بما يجعل بيئة التأجير العقاري تنافسية ومحفزة للتطوير، ويعود بالنفع على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كما يمكن من خلالها بناء مصدر بيانات أولي لمؤشر سلوك أطراف العملية الإيجارية، وتمكن مستفيدي "إيجار" من اتخاذ القرارات التأجيرية بشكل أكثر كفاءة، وتقلل من المخاطر وتعزز من الشفافية وتسهم في زيادة الموثوقية بين المستأجر والمؤجر، كما أنها تثري العملية الإيجارية في المنافسة على رفع جودة الخدمات الإيجارية عبر نظام تقييم تفاعلي بين المستفيدين (المستأجر- المؤجر- الوسيط العقاري).

يذكر أن شبكة إيجار المطورة تقدم العديد من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة بخطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيًا مباشرة عبر شبكة إيجار، وإتاحة خيارات سداد متنوعة لدفعات الإيجار وشحن الرصيد.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:01 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:34 PM

"إيجار" يسجل أرقاماً قياسية بتوثيق أكثر من 165 ألف عقد في الشبكة خلال يناير

الأعلى منذ إطلاق الشبكة.. بزيادة 57% عن متوسط العقود نفس الشهر العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل برنامج إيجار أرقاماً قياسية خلال شهر يناير الماضي في عدد العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تعد هي الأعلى منذ إطلاق الشبكة، حيث وُثق أكثر من 165 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بزيادة 57% عن متوسط العقود في يناير 2021.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن عدد العقود السكنية الموثقة في شهر يناير تجاوزت 129 ألف عقد إيجار سكني، بينما وُثق أكثر من 36 ألف عقد إيجار تجاري، بمعدل يومي بلغ 5500 عقد خلال يناير، مؤكداً أن الأرقام القياسية التي سجلت وزيادة الإقبال على "إيجار" يأتي بعد تطوير الشبكة وإثرائها بعدد من الشراكات المميزة التي تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، حيث كان آخرها ربط فواتير المياه باسم المستخدم الفعلي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، كما أطلق عددًا من الخدمات المميزة مثل خدمة (استلام الوحدات السكنية) التي تهدف لتمكين أطراف العملية الإيجارية من توثيق حالة الوحدة عند استلامها، وذلك من خلال نماذج إلكترونية تُعبأ ويوافق عليها إلكترونيًا من قبل أطراف العقد الإيجاري.

ومن الخدمات المميزة التي أضافتها الشبكة خدمة (السلوك الإيجاري)، وخلالها تُقيم أطراف العملية الإيجارية لتجربتهم مع بقية الأطراف؛ بما يجعل بيئة التأجير العقاري تنافسية ومحفزة للتطوير، ويعود بالنفع على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كما يمكن من خلالها بناء مصدر بيانات أولي لمؤشر سلوك أطراف العملية الإيجارية، وتمكن مستفيدي "إيجار" من اتخاذ القرارات التأجيرية بشكل أكثر كفاءة، وتقلل من المخاطر وتعزز من الشفافية وتسهم في زيادة الموثوقية بين المستأجر والمؤجر، كما أنها تثري العملية الإيجارية في المنافسة على رفع جودة الخدمات الإيجارية عبر نظام تقييم تفاعلي بين المستفيدين (المستأجر- المؤجر- الوسيط العقاري).

يذكر أن شبكة إيجار المطورة تقدم العديد من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة بخطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيًا مباشرة عبر شبكة إيجار، وإتاحة خيارات سداد متنوعة لدفعات الإيجار وشحن الرصيد.

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