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"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض

"العريدي" قدم نتائج اللقاءات مع أهالي الأحياء للاطلاع على احتياجاتهم

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.

وقدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي خلال الاستقبال نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء التي جاءت بتوجيه منه للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها، كما عرض رئيس المجلس كتيبات "عين المواطن"، والحملة التوعوية (معًا نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

وإضافة إلى تقديم كتيب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019، قُدّم تقرير آخر عن تقرير ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين حول ذلك.

كما قدم العريدي تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلاً من التحضير والتنسيق بين الجانبين، وتهدف إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة إلى الترميم أو الإصلاح، وضمن إمكانات الأمانة والبلديات الفرعية.

من جهة ثانية اطلع أمير منطقة الرياض على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض، كما دشن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة توجيهية شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل الفعّال مع المواطنين قائلاً: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، وإن الأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن سموه دور حملة شوارع الرياض التي تتم بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف الأستاذ سعود بن عبدالعزيز العريفي.

الرياض أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس المجلس البلدي خالد العريدي المجلس البلدي بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.

وقدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي خلال الاستقبال نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء التي جاءت بتوجيه منه للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها، كما عرض رئيس المجلس كتيبات "عين المواطن"، والحملة التوعوية (معًا نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

وإضافة إلى تقديم كتيب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019، قُدّم تقرير آخر عن تقرير ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين حول ذلك.

كما قدم العريدي تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلاً من التحضير والتنسيق بين الجانبين، وتهدف إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة إلى الترميم أو الإصلاح، وضمن إمكانات الأمانة والبلديات الفرعية.

من جهة ثانية اطلع أمير منطقة الرياض على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض، كما دشن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة توجيهية شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل الفعّال مع المواطنين قائلاً: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، وإن الأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن سموه دور حملة شوارع الرياض التي تتم بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف الأستاذ سعود بن عبدالعزيز العريفي.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:32 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض

"العريدي" قدم نتائج اللقاءات مع أهالي الأحياء للاطلاع على احتياجاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة الرياض.

وقدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي خلال الاستقبال نتائج لقاءات المجلس مع أهالي الأحياء التي جاءت بتوجيه منه للاطلاع على احتياجات الأحياء وواقع الخدمات فيها، كما عرض رئيس المجلس كتيبات "عين المواطن"، والحملة التوعوية (معًا نطور) التي عرضت في الشوارع والملاعب الرياضية لرفع الوعي بالخدمات البلدية وتعزيز العلاقة مع المواطنين.

وإضافة إلى تقديم كتيب مبادرات المجلس وأعماله خلال النصف الأول 2019، قُدّم تقرير آخر عن تقرير ورشة سقيا بعض المزارع بالمياه الملوثة التي أقامها المجلس بعد ورود ملاحظات المواطنين حول ذلك.

كما قدم العريدي تعريفًا بحملة شوارع الرياض التي سيطلقها المجلس بالتعاون مع الأمانة، مشيرًا إلى أنها أخذت وقتًا طويلاً من التحضير والتنسيق بين الجانبين، وتهدف إلى رفع جودة الطرق بالمعالجة السريعة للأماكن المحتاجة إلى الترميم أو الإصلاح، وضمن إمكانات الأمانة والبلديات الفرعية.

من جهة ثانية اطلع أمير منطقة الرياض على شهادة الجودة (أيزو 9001) التي حصل عليها المجلس البلدي بالرياض، كما دشن الإصدار الثاني من تطبيق بلدي، واطلع على محتوى التطبيق.

وألقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة توجيهية شكر فيها المجلس على جهوده الكبيرة وأنشطته المتعددة، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل الفعّال مع المواطنين قائلاً: المواطن محور اهتمامنا وصوته حاضر بيننا، وإن الأعمال جميعها يجب أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن سموه دور حملة شوارع الرياض التي تتم بالتنسيق بين الأمانة والمجلس، مؤكدًا متابعة الجهود لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف الأستاذ سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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