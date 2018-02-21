مدير جوازات الرياض يقلّد "الموسى" رتبة "عقيد"

قلّد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، مدير مكتبه العقيد خالد بن سليمان الموسى، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر الملكي بذلك، مهنئاً إياه بهذه الترقية وتمنى له التوفيق.

وثمّن العقيد "الموسى" هذه الثقة، وأكد أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.