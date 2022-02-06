كورونا في الخليج.. أكثر من 105 ملايين جرعة لقاح والتعافي بالمملكة 93.9%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19.944 والإصابات المؤكدة 3.239.990 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ105 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.9%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 105.247.265 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.239.990 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.966.109 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.944 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.9%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.5%.