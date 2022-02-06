صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، بالتعاون مع شخص من الجنسية ذاتها خارج السعودية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
الرياض .. الإطاحة بـ(3) مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر
قاموا بتحويلها لخارج السعودية بطرق غير مشروعة.. وأُحيلوا للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، بالتعاون مع شخص من الجنسية ذاتها خارج السعودية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة
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الرياض .. الإطاحة بـ(3) مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم أموالاً مجهولة المصدروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-06
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
12:44 AM
الرياض .. الإطاحة بـ(3) مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر
قاموا بتحويلها لخارج السعودية بطرق غير مشروعة.. وأُحيلوا للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، بالتعاون مع شخص من الجنسية ذاتها خارج السعودية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
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