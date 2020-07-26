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رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة جداً عن صحة أمير البلاد

سأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريباً

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد، عن تسلمه أخباراً "مطمئنة جداً"، عن صحة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة.

وقال "الغانم" في تغريدة عبر "تويتر": "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جداً ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا."

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رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة جداً عن صحة أمير البلاد
سبق

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد، عن تسلمه أخباراً "مطمئنة جداً"، عن صحة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة.

وقال "الغانم" في تغريدة عبر "تويتر": "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جداً ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا."

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:23 PM

رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة جداً عن صحة أمير البلاد

سأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد، عن تسلمه أخباراً "مطمئنة جداً"، عن صحة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة.

وقال "الغانم" في تغريدة عبر "تويتر": "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جداً ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا."

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