اقتصادي لـ"سبق": القضاء على التستر و"السوق" السوداء من خلال "ضبط" المؤسسات الصغيرة

قال: إن على رجال الأعمال أخذ دورات تدريبية وبرامج للتعامل مع المستجدات

قال أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور بندر الجعيد: إن إقرار ضريبة القيمة المضافة، له أثر إيجابي ملموس على مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة؛ حيث أصدرت مؤخرًا وزارة المالية، تقريرها التمهيدي الذي تَضَمّن مؤشرات إيجابية حول معدلات نمو الاقتصاد وانحسار العجز العام في الميزانية بحلول عام ٢٠٢٣.

وقال الجعيد لـ"سبق": إن من أحد معززات القضاء على التستر والأسواق السوداء، هو إقرار الضريبة على المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حتى يتم ضبط هذا الجزء من السوق المحلي، وكذلك لأجل دراسة واقع المؤسسات الصغيرة وقدرتها وملاءمتها على التوسع أو الاندماج.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، يحتاج أي قرار دومًا إلى وقت حتى تستوعبه مؤسسات القطاع الخاص وتتكيف معه، وهذا ما حدث عند إقرار الضريبة قبل عدة سنوات؛ ولهذا قد يحتاج بعض رجال الأعمال إلى دعم لوجستي ومعرفي ودورات تدريبية وبرامج تأهيلية في كيفية التعامل مع المستجدات الضريبية.

وأردف أن قطاع الجمارك والزكاة والدخل شَهِدَ مؤخرًا إصلاحًا تشريعيًّا وتنظيميًّا كبيرًا من خلال الدمج بين هيئة الزكاة والدخل وهيئة الجمارك؛ من أجل توحيد الجهود، والأمر الملاحظ في أعمال الهيئة الوليدة هو استخدام التقنية في أعمالها بما يسهل من إجراءات الجمارك والزكاة والضريبة، ويسرع من وتيرة العمل الاقتصادي.