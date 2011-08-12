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بالصور.. الفتاة السعودية تكمل دورها وتضمّد جراح الحجيج بجسر الجمرات

200 منهن قدمن من مختلف جامعات المملكة لتقديم الخدمة الإسعافية تطوّعاً

تحمّلن مشاق السفر والبعد عن أسرهن، ليس لهن هدف سوى الخدمة الإنسانية وكسب الأجر ونيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، إنهن 200 فتاة قدمن من مختلف جامعات المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الإسعافية تطوّعاً للمصابين من ضيوف الرحمن.

عدسة "سبق" وقفت على الخدمات الإسعافية التي تقدمها 220 فتاة من طالبات الطب بمختلف الجامعات؛ لتضميد جروح المصابين من حجاج بيت الله الحرام داخل منشأة الجمرات يتوزعن على جميع طوابق المنشأة ليس لهن هدف سوى كسب الأجر والثواب ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج.

فمن جانبها تحدثت "أريج العايد" وهي طالبة بكلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز بالرياض قائلةً: نحن هنا متطوعات من كليات الطب بجامعات المملكة، وقد وصلنا المشاعر المقدسة منذ عشرة أيام، وسنبقى حتى نهاية الموسم؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن".

وعن أكثر الحالات التي يتم معالجتها فوق جسر الجمرات قالت: "أكثر الحالات التي تردنا أقدام السكر ممن يعانون من مرض السكر، من جروح ونحوها، حيث تتم تقديم العناية وتقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع؛ بينما يتم نقل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات والمراكز الصحية داخل المنشأة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الفتاة السعودية تكمل دورها وتضمّد جراح الحجيج بجسر الجمرات
سبق

تحمّلن مشاق السفر والبعد عن أسرهن، ليس لهن هدف سوى الخدمة الإنسانية وكسب الأجر ونيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، إنهن 200 فتاة قدمن من مختلف جامعات المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الإسعافية تطوّعاً للمصابين من ضيوف الرحمن.

عدسة "سبق" وقفت على الخدمات الإسعافية التي تقدمها 220 فتاة من طالبات الطب بمختلف الجامعات؛ لتضميد جروح المصابين من حجاج بيت الله الحرام داخل منشأة الجمرات يتوزعن على جميع طوابق المنشأة ليس لهن هدف سوى كسب الأجر والثواب ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج.

فمن جانبها تحدثت "أريج العايد" وهي طالبة بكلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز بالرياض قائلةً: نحن هنا متطوعات من كليات الطب بجامعات المملكة، وقد وصلنا المشاعر المقدسة منذ عشرة أيام، وسنبقى حتى نهاية الموسم؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن".

وعن أكثر الحالات التي يتم معالجتها فوق جسر الجمرات قالت: "أكثر الحالات التي تردنا أقدام السكر ممن يعانون من مرض السكر، من جروح ونحوها، حيث تتم تقديم العناية وتقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع؛ بينما يتم نقل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات والمراكز الصحية داخل المنشأة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:11 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:50 PM

بالصور.. الفتاة السعودية تكمل دورها وتضمّد جراح الحجيج بجسر الجمرات

200 منهن قدمن من مختلف جامعات المملكة لتقديم الخدمة الإسعافية تطوّعاً

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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7,714

تحمّلن مشاق السفر والبعد عن أسرهن، ليس لهن هدف سوى الخدمة الإنسانية وكسب الأجر ونيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، إنهن 200 فتاة قدمن من مختلف جامعات المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الإسعافية تطوّعاً للمصابين من ضيوف الرحمن.

عدسة "سبق" وقفت على الخدمات الإسعافية التي تقدمها 220 فتاة من طالبات الطب بمختلف الجامعات؛ لتضميد جروح المصابين من حجاج بيت الله الحرام داخل منشأة الجمرات يتوزعن على جميع طوابق المنشأة ليس لهن هدف سوى كسب الأجر والثواب ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج.

فمن جانبها تحدثت "أريج العايد" وهي طالبة بكلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز بالرياض قائلةً: نحن هنا متطوعات من كليات الطب بجامعات المملكة، وقد وصلنا المشاعر المقدسة منذ عشرة أيام، وسنبقى حتى نهاية الموسم؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن".

وعن أكثر الحالات التي يتم معالجتها فوق جسر الجمرات قالت: "أكثر الحالات التي تردنا أقدام السكر ممن يعانون من مرض السكر، من جروح ونحوها، حيث تتم تقديم العناية وتقديم الإسعافات الأولية لهم في الموقع؛ بينما يتم نقل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات والمراكز الصحية داخل المنشأة.

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