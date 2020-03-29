النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "التجارة" ينشر فيديو من محل تموينات داخل الحي: تسوق الصباح رائع

الوزارة كانت قد دعت للتسوق في الفترة الصباحية: يخفف من حدة الازدحام

نشر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، صباح اليوم، مقطع فيديو من أحد التموينات بالحي الذي يقطنه، معلقًا عليه عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: صورت هذا الفيديو الآن من أحد التموينات داخل الحي.. #التسوق_في_الصباح رائع جدًّا يُبعدكم عن الازدحام".

وكانت وزارة التجارة قد دعت في أكثر من مناسبة، إلى التسوق في الفترة الصباحية؛ مؤكدة أن هذا الأمر يخفف من حدة الازدحام، وقالت الوزارة: #التسوق_في_الصباح من الساعة الـ6 وحتى 11 صباحًا، يخفف من الازدحام، كن شريكنا في مكافحة انتشار #كورونا.. كما يمكنك التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية في أي وقت.

وبدورها، تُواصل الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، وقوفها على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، التي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

وأكدت "التجارة" أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

وزارة التجارة منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "التجارة" ينشر فيديو من محل تموينات داخل الحي: تسوق الصباح رائع
سبق

نشر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، صباح اليوم، مقطع فيديو من أحد التموينات بالحي الذي يقطنه، معلقًا عليه عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: صورت هذا الفيديو الآن من أحد التموينات داخل الحي.. #التسوق_في_الصباح رائع جدًّا يُبعدكم عن الازدحام".

وكانت وزارة التجارة قد دعت في أكثر من مناسبة، إلى التسوق في الفترة الصباحية؛ مؤكدة أن هذا الأمر يخفف من حدة الازدحام، وقالت الوزارة: #التسوق_في_الصباح من الساعة الـ6 وحتى 11 صباحًا، يخفف من الازدحام، كن شريكنا في مكافحة انتشار #كورونا.. كما يمكنك التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية في أي وقت.

وبدورها، تُواصل الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، وقوفها على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، التي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

وأكدت "التجارة" أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:55 AM

متحدث "التجارة" ينشر فيديو من محل تموينات داخل الحي: تسوق الصباح رائع

الوزارة كانت قد دعت للتسوق في الفترة الصباحية: يخفف من حدة الازدحام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
17,001

نشر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، صباح اليوم، مقطع فيديو من أحد التموينات بالحي الذي يقطنه، معلقًا عليه عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: صورت هذا الفيديو الآن من أحد التموينات داخل الحي.. #التسوق_في_الصباح رائع جدًّا يُبعدكم عن الازدحام".

وكانت وزارة التجارة قد دعت في أكثر من مناسبة، إلى التسوق في الفترة الصباحية؛ مؤكدة أن هذا الأمر يخفف من حدة الازدحام، وقالت الوزارة: #التسوق_في_الصباح من الساعة الـ6 وحتى 11 صباحًا، يخفف من الازدحام، كن شريكنا في مكافحة انتشار #كورونا.. كما يمكنك التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية في أي وقت.

وبدورها، تُواصل الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، وقوفها على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، التي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

وأكدت "التجارة" أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,498
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,742

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة