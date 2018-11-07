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نيابة العاصمة المقدسة تحقق مع فتاتين وشاب يستدرجون العمالة ويسلبون أموالهم

يتحايلون عليهم باستخدام مركبة خصوصي وادعاء تحرُّش الضحايا بإحداهما

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع ثلاثة أشخاص، شاب وسيدتين؛ يقومون بسلب العمال بطريقة التحايل عليهم بأسلوب إجرامي.

وتفصيلاً، وردت بلاغات لأقسام الشرط عن تعرُّض عدد من العمالة للسلب من قِبل شاب وفتاتين بأسلوب إجرامي، وذلك باستخدام مركبة خصوصي، والوقوف عند أحد العمال، وإيهامه بأن لديهم عملاً، ويرغبون منه في أن يقوم بإصلاحه.

ويقود الرجل المركبة، وتركب إحدى الفتاتين بجانب الشاب، والأخرى في الخلف مع العامل، ويتجهون لمنطقة مقطوعة أو قليلة الوجود السكاني.

وفجأة تصرخ الفتاة التي في الخلف متهمة العامل بأنه قام بالتحرش بها عن طريق لمس يدها أو أجزاء من جسدها؛ فيقوم الشاب بإيقاف المركبة، وينزل على العامل وهو يحمل سلاحًا أبيض في يده؛ فيصاب بالذهول، ويتم سلب ما يملك من أغراض أو أموال، وتركه في موقعه.

وبناء عليه وجَّه مدير شرطة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بالبحث عن الجناة، وتقديمهم للعدالة. ونجح - بفضل الله - رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في جمع معلومات عن المركبة المستخدمة في الأسلوب الإجرامي، وتتبُّعها لحين الوصول إليها، واستيقافها، وضبط جميع أفراد العصابة، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

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نيابة العاصمة المقدسة تحقق مع فتاتين وشاب يستدرجون العمالة ويسلبون أموالهم
سبق

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع ثلاثة أشخاص، شاب وسيدتين؛ يقومون بسلب العمال بطريقة التحايل عليهم بأسلوب إجرامي.

وتفصيلاً، وردت بلاغات لأقسام الشرط عن تعرُّض عدد من العمالة للسلب من قِبل شاب وفتاتين بأسلوب إجرامي، وذلك باستخدام مركبة خصوصي، والوقوف عند أحد العمال، وإيهامه بأن لديهم عملاً، ويرغبون منه في أن يقوم بإصلاحه.

ويقود الرجل المركبة، وتركب إحدى الفتاتين بجانب الشاب، والأخرى في الخلف مع العامل، ويتجهون لمنطقة مقطوعة أو قليلة الوجود السكاني.

وفجأة تصرخ الفتاة التي في الخلف متهمة العامل بأنه قام بالتحرش بها عن طريق لمس يدها أو أجزاء من جسدها؛ فيقوم الشاب بإيقاف المركبة، وينزل على العامل وهو يحمل سلاحًا أبيض في يده؛ فيصاب بالذهول، ويتم سلب ما يملك من أغراض أو أموال، وتركه في موقعه.

وبناء عليه وجَّه مدير شرطة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بالبحث عن الجناة، وتقديمهم للعدالة. ونجح - بفضل الله - رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في جمع معلومات عن المركبة المستخدمة في الأسلوب الإجرامي، وتتبُّعها لحين الوصول إليها، واستيقافها، وضبط جميع أفراد العصابة، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:40 PM

نيابة العاصمة المقدسة تحقق مع فتاتين وشاب يستدرجون العمالة ويسلبون أموالهم

يتحايلون عليهم باستخدام مركبة خصوصي وادعاء تحرُّش الضحايا بإحداهما

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
10
19,444

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع ثلاثة أشخاص، شاب وسيدتين؛ يقومون بسلب العمال بطريقة التحايل عليهم بأسلوب إجرامي.

وتفصيلاً، وردت بلاغات لأقسام الشرط عن تعرُّض عدد من العمالة للسلب من قِبل شاب وفتاتين بأسلوب إجرامي، وذلك باستخدام مركبة خصوصي، والوقوف عند أحد العمال، وإيهامه بأن لديهم عملاً، ويرغبون منه في أن يقوم بإصلاحه.

ويقود الرجل المركبة، وتركب إحدى الفتاتين بجانب الشاب، والأخرى في الخلف مع العامل، ويتجهون لمنطقة مقطوعة أو قليلة الوجود السكاني.

وفجأة تصرخ الفتاة التي في الخلف متهمة العامل بأنه قام بالتحرش بها عن طريق لمس يدها أو أجزاء من جسدها؛ فيقوم الشاب بإيقاف المركبة، وينزل على العامل وهو يحمل سلاحًا أبيض في يده؛ فيصاب بالذهول، ويتم سلب ما يملك من أغراض أو أموال، وتركه في موقعه.

وبناء عليه وجَّه مدير شرطة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية بالبحث عن الجناة، وتقديمهم للعدالة. ونجح - بفضل الله - رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في جمع معلومات عن المركبة المستخدمة في الأسلوب الإجرامي، وتتبُّعها لحين الوصول إليها، واستيقافها، وضبط جميع أفراد العصابة، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

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