النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احتجاجات "السترات الصفراء" تدخل السبت العاشر  وسط تعزيزات أمنية مشددة

تزامنت مع مواصلة الرئيس الفرنسي "الحوار الوطني الكبير" في الجنوب الغربي

دخلت احتجاجات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في فرنسا اليوم السبت أسبوعها العاشر، وسط تعزيزات أمنية مشددة، وتوتر يخيم على باريس وغيرها من المدن الفرنسية.

وتزامنت الاحتجاجات اليوم مع مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الحوار الوطني الكبير" في الجنوب الغربي مع رؤساء بلديات يطالبونه بخطوات ملموسة، محذرين من أن الكلام وحده لن يكون كافيًا لتهدئة غضب "السترات الصفراء".

ووفق "روسيا اليوم" بدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر تعبيرًا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود، ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون، الذي قدم حزمة من التنازلات المتعلقة بالضرائب والرواتب الشهر الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
احتجاجات "السترات الصفراء" تدخل السبت العاشر  وسط تعزيزات أمنية مشددة
سبق

دخلت احتجاجات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في فرنسا اليوم السبت أسبوعها العاشر، وسط تعزيزات أمنية مشددة، وتوتر يخيم على باريس وغيرها من المدن الفرنسية.

وتزامنت الاحتجاجات اليوم مع مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الحوار الوطني الكبير" في الجنوب الغربي مع رؤساء بلديات يطالبونه بخطوات ملموسة، محذرين من أن الكلام وحده لن يكون كافيًا لتهدئة غضب "السترات الصفراء".

ووفق "روسيا اليوم" بدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر تعبيرًا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود، ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون، الذي قدم حزمة من التنازلات المتعلقة بالضرائب والرواتب الشهر الماضي.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
04:29 PM

احتجاجات "السترات الصفراء" تدخل السبت العاشر  وسط تعزيزات أمنية مشددة

تزامنت مع مواصلة الرئيس الفرنسي "الحوار الوطني الكبير" في الجنوب الغربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,131

دخلت احتجاجات "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة في فرنسا اليوم السبت أسبوعها العاشر، وسط تعزيزات أمنية مشددة، وتوتر يخيم على باريس وغيرها من المدن الفرنسية.

وتزامنت الاحتجاجات اليوم مع مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الحوار الوطني الكبير" في الجنوب الغربي مع رؤساء بلديات يطالبونه بخطوات ملموسة، محذرين من أن الكلام وحده لن يكون كافيًا لتهدئة غضب "السترات الصفراء".

ووفق "روسيا اليوم" بدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر تعبيرًا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود، ثم تحولت إلى احتجاج على سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يطبقها ماكرون، الذي قدم حزمة من التنازلات المتعلقة بالضرائب والرواتب الشهر الماضي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة