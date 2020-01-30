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"الأرصاد": المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة هذه الأسابيع

دعت إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن المملكة تتأثر هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

ودعت "الأرصاد" الجميع إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر.

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة هذه الأسابيع
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن المملكة تتأثر هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

ودعت "الأرصاد" الجميع إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
01:30 PM

"الأرصاد": المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة هذه الأسابيع

دعت إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,775

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن المملكة تتأثر هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

ودعت "الأرصاد" الجميع إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر.

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