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"كفى"  توعي حرس الحدود بأضرار التدخين والمخدرات بالليث

خلال برنامج استفاد منه 40 فردًا وضابطًا

ضمن سلسلة برنامج "آمن"، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث "القطاع الشمالي"، أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة برنامجًا تثقيفيًا، عن أضرار التدخين والمخدرات في مركز المجيرمة، والذي استفاد منه 40 فردًا وضابطًا بحرس الحدود.

وذكر مدير جمعية "كفى" بالليث، وسام المهداوي، أن هناك خطة مجدولة من قبل حرس الحدود لإقامة برامج تثقيفية وزيارة المراكز التابعة له بالمحافظة والتي تبلغ سبعة مراكز.

وشكر "المهداوي" قيادة حرس الحدود بالليث على تعاونهم في إقامة هذه البرامج التوعوية والتثقيفية، والتي تحصن أبناء المجتمع من مهالك الإدمان.

وأشار إلى أن العشرات يقبلون على عيادات جمعية "كفى" لتلقي العلاج فور انتهاء أي برنامج للجمعية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

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"كفى"  توعي حرس الحدود بأضرار التدخين والمخدرات بالليث
سبق

ضمن سلسلة برنامج "آمن"، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث "القطاع الشمالي"، أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة برنامجًا تثقيفيًا، عن أضرار التدخين والمخدرات في مركز المجيرمة، والذي استفاد منه 40 فردًا وضابطًا بحرس الحدود.

وذكر مدير جمعية "كفى" بالليث، وسام المهداوي، أن هناك خطة مجدولة من قبل حرس الحدود لإقامة برامج تثقيفية وزيارة المراكز التابعة له بالمحافظة والتي تبلغ سبعة مراكز.

وشكر "المهداوي" قيادة حرس الحدود بالليث على تعاونهم في إقامة هذه البرامج التوعوية والتثقيفية، والتي تحصن أبناء المجتمع من مهالك الإدمان.

وأشار إلى أن العشرات يقبلون على عيادات جمعية "كفى" لتلقي العلاج فور انتهاء أي برنامج للجمعية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
04:23 PM

"كفى"  توعي حرس الحدود بأضرار التدخين والمخدرات بالليث

خلال برنامج استفاد منه 40 فردًا وضابطًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضمن سلسلة برنامج "آمن"، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث "القطاع الشمالي"، أقامت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة برنامجًا تثقيفيًا، عن أضرار التدخين والمخدرات في مركز المجيرمة، والذي استفاد منه 40 فردًا وضابطًا بحرس الحدود.

وذكر مدير جمعية "كفى" بالليث، وسام المهداوي، أن هناك خطة مجدولة من قبل حرس الحدود لإقامة برامج تثقيفية وزيارة المراكز التابعة له بالمحافظة والتي تبلغ سبعة مراكز.

وشكر "المهداوي" قيادة حرس الحدود بالليث على تعاونهم في إقامة هذه البرامج التوعوية والتثقيفية، والتي تحصن أبناء المجتمع من مهالك الإدمان.

وأشار إلى أن العشرات يقبلون على عيادات جمعية "كفى" لتلقي العلاج فور انتهاء أي برنامج للجمعية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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