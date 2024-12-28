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ضحايا كورونا.. 46 وفاة جديدة بكوريا الجنوبية و31 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 615 ألفًا و532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5346.

مصر

سجلت مصر 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و31 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 382194، من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639 وفاة.

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ضحايا كورونا.. 46 وفاة جديدة بكوريا الجنوبية و31 حالة بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 615 ألفًا و532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5346.

مصر

سجلت مصر 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و31 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 382194، من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639 وفاة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:34 AM

ضحايا كورونا.. 46 وفاة جديدة بكوريا الجنوبية و31 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 615 ألفًا و532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5346.

مصر

سجلت مصر 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و31 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 382194، من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639 وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,962
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,031
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38 مليار ..

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14,606
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