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كلية السياحة والفندقة بالطائف تنظّم لقاءً إرشادياً للمستجدين

أقامت الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف، المشغلة من قِبَل نياجرا الكندية، اللقاءَ الترحيبي الإرشادي للطلبة المستجدين؛ لتعريفهم بالكلية وأنظمتها والبرامج الدراسية.

حضر اللقاء والمحاضرة التمهيدية أكثر من 500 طالب؛ منهم 260 طالباً مستجداً.

بدأ اللقاءُ بكلمة عميد الكلية الدكتور أحمد محمد إسماعيل ظافر، رحّب فيها بالمستجدين، وقدم لهم نصائح أبوية صادقة؛ لتحفيزهم وتشجيعهم على بدء الدراسة بحماس وتفوق، وكيفية استفادة الطلاب من وقتهم خلال اليوم الدراسي فيما يعود عليها بالنفع.

وتَطَرّق إلى واقع سوق العمل الفندقي، وأهمية السياحة والضيافة، والمجالات الوظيفية المتاحة، وفرص الابتعاث، وتنفيذ المشروعات وتمويلها.

يُذكر أن الكلية هي إحدى كليات التميز العالمية التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتقدم الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف، تخصصات إدارة الأعمال، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة وتنظيم الفعاليات، ويتم منح خريجي الكلية درجة الدبلوم العالي، ويتميزون بحصولهم على شهادة كامبردج في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى شهادة الحاسب الآلي.

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كلية السياحة والفندقة بالطائف تنظّم لقاءً إرشادياً للمستجدين
سبق

أقامت الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف، المشغلة من قِبَل نياجرا الكندية، اللقاءَ الترحيبي الإرشادي للطلبة المستجدين؛ لتعريفهم بالكلية وأنظمتها والبرامج الدراسية.

حضر اللقاء والمحاضرة التمهيدية أكثر من 500 طالب؛ منهم 260 طالباً مستجداً.

بدأ اللقاءُ بكلمة عميد الكلية الدكتور أحمد محمد إسماعيل ظافر، رحّب فيها بالمستجدين، وقدم لهم نصائح أبوية صادقة؛ لتحفيزهم وتشجيعهم على بدء الدراسة بحماس وتفوق، وكيفية استفادة الطلاب من وقتهم خلال اليوم الدراسي فيما يعود عليها بالنفع.

وتَطَرّق إلى واقع سوق العمل الفندقي، وأهمية السياحة والضيافة، والمجالات الوظيفية المتاحة، وفرص الابتعاث، وتنفيذ المشروعات وتمويلها.

يُذكر أن الكلية هي إحدى كليات التميز العالمية التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتقدم الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف، تخصصات إدارة الأعمال، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة وتنظيم الفعاليات، ويتم منح خريجي الكلية درجة الدبلوم العالي، ويتميزون بحصولهم على شهادة كامبردج في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى شهادة الحاسب الآلي.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:21 PM

كلية السياحة والفندقة بالطائف تنظّم لقاءً إرشادياً للمستجدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أقامت الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف، المشغلة من قِبَل نياجرا الكندية، اللقاءَ الترحيبي الإرشادي للطلبة المستجدين؛ لتعريفهم بالكلية وأنظمتها والبرامج الدراسية.

حضر اللقاء والمحاضرة التمهيدية أكثر من 500 طالب؛ منهم 260 طالباً مستجداً.

بدأ اللقاءُ بكلمة عميد الكلية الدكتور أحمد محمد إسماعيل ظافر، رحّب فيها بالمستجدين، وقدم لهم نصائح أبوية صادقة؛ لتحفيزهم وتشجيعهم على بدء الدراسة بحماس وتفوق، وكيفية استفادة الطلاب من وقتهم خلال اليوم الدراسي فيما يعود عليها بالنفع.

وتَطَرّق إلى واقع سوق العمل الفندقي، وأهمية السياحة والضيافة، والمجالات الوظيفية المتاحة، وفرص الابتعاث، وتنفيذ المشروعات وتمويلها.

يُذكر أن الكلية هي إحدى كليات التميز العالمية التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتقدم الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف، تخصصات إدارة الأعمال، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة وتنظيم الفعاليات، ويتم منح خريجي الكلية درجة الدبلوم العالي، ويتميزون بحصولهم على شهادة كامبردج في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى شهادة الحاسب الآلي.

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