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النيجر.. مقتل أكثر من 88 شخصًا بسبب الكوليرا

بلغ إجمالي المصابين بالكوليرا 2641 حالة

لَقِيَ أكثر من 88 شخصًا مصرعهم بسبب انتشار مرض الكوليرا في النيجر.

وأفادت وزارة الصحة النيجرية في بيان اليوم، بأن انتشار مرض الكوليرا منذ عدة أشهر في النيجر أدى إلى مقتلهم؛ مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالكوليرا بلغ 2641 حالة.

وكانت حكومة النيجرية، قد أكدت في وقت سابق أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها تكثيف اختبارات الفحص السريع لتقصي الوباء وتعزيز مخزونات الأدوية في المناطق الأكثر تضررًا، وإنشاء مواقع العزل والرعاية في المنازل والمعالجة المنتظمة لنقاط المياه.

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النيجر.. مقتل أكثر من 88 شخصًا بسبب الكوليرا
سبق

لَقِيَ أكثر من 88 شخصًا مصرعهم بسبب انتشار مرض الكوليرا في النيجر.

وأفادت وزارة الصحة النيجرية في بيان اليوم، بأن انتشار مرض الكوليرا منذ عدة أشهر في النيجر أدى إلى مقتلهم؛ مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالكوليرا بلغ 2641 حالة.

وكانت حكومة النيجرية، قد أكدت في وقت سابق أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها تكثيف اختبارات الفحص السريع لتقصي الوباء وتعزيز مخزونات الأدوية في المناطق الأكثر تضررًا، وإنشاء مواقع العزل والرعاية في المنازل والمعالجة المنتظمة لنقاط المياه.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
06:54 PM

النيجر.. مقتل أكثر من 88 شخصًا بسبب الكوليرا

بلغ إجمالي المصابين بالكوليرا 2641 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لَقِيَ أكثر من 88 شخصًا مصرعهم بسبب انتشار مرض الكوليرا في النيجر.

وأفادت وزارة الصحة النيجرية في بيان اليوم، بأن انتشار مرض الكوليرا منذ عدة أشهر في النيجر أدى إلى مقتلهم؛ مشيرة إلى أن إجمالي المصابين بالكوليرا بلغ 2641 حالة.

وكانت حكومة النيجرية، قد أكدت في وقت سابق أنها اتخذت عدة إجراءات من بينها تكثيف اختبارات الفحص السريع لتقصي الوباء وتعزيز مخزونات الأدوية في المناطق الأكثر تضررًا، وإنشاء مواقع العزل والرعاية في المنازل والمعالجة المنتظمة لنقاط المياه.

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